Empleyadang nagpapas computer files gireklamo

NAPASANG-AT na ngadto sa korte ang pormal nga reklamo ni alyas Rico, molupyo sa Ma-a, Davao City batok sa ilang kanhing empleyada nga giilang si alyas Nancy taga Leon Garcia, Davao City, tungod sa alegasyon nga nihimo og kadaut sa ilang kompaniya.
Matud sa reklamo, nagtrabaho kaniadto si Nancy isip sales agent sa Marine Supply and Services nga nahimutang sa Agdao, Davao City. Sa iyang pagpanarbaho, gitugyan kaniya ang responsibilidad sa pagdumala sa sales records ug inventory files nga giingong importante alang sa operasyon.
Sumala pa sa complainant nga natala sa Sta. Ana Police Station, ni-resign si Nancy niadtong Septyembre 1, 2025 ug gisabutan nga iyang i-turnover ang tanang gamit sa kompaniya, apil na ang mga dokumento ug records. Apan nahikurat na lang ang tag-iya sa dihang nasayran nga giingong gipang-delete sa empleyada ang tanang files nga naa sa computer.
Tungod niini, nakasinati og kalisod ang kompaniya sa pagpadayon sa operasyon tungod kay naapektuhan ang ilang sales ug inventory monitoring. Ang pagkawala sa files niresulta og dako nga kadaut sa negusyo ug kalangan sa ilang serbisyo ngadto sa mga kustomer.
Sa pagkakaron, giatiman na sa kapulisan ang maong taho ug gipanubayan ang posibilidad nga adunay kalapasan batok sa balaod ang maong binuhatan. Gisuta usab ang posibilidad nga mosangpot kini og kasong kriminal o administratibo batok kang Nancy. (Jeepy P. Compio)