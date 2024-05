Eskedyul sa 8 ka ABTC sa Davao City gipagawas na

GIPAGULA karon sa lokal nga panggamhanan sa Davao City ang mga eskedyul ug ang mga dapit diin asa nahimutang ang buhatan sa walo ka mga bag-ong Animal Bite Treatment Centers (ABTC).

Subay sa impormasyon gikan sa City Government of Davao Facebook page, naa sila sa ABTC Magellanes, Ground Floor, City Hall Annex Building, Magellan’s Street, likod sa SP Building, diin abli sila gikan Lunes hangtud Biyernes ug mamahimo sila nga makontak pinaagi ni Jamille Lim sa 241-1000 loc. 344.

Naa sab sila sa ABTC Toril sa Agton Street, (Infront of Petron Gasoline Station) Lunes hangtud Biyernes diin makontak si Janice Reyna kinsa mao ang District Health Nurse sa 296-4578.

Sa ABTC Mintal Health Center nga anaa sa Gumamela Street, Mintal (Beside Fire Station of Mintal), abli sila gikan Lunes hangtud adlaw’ng Biyernes, makontak si Roena Padora kinsa mao ang District Health Nurse sa 099555074763.

Ang ABTC Angliongto sa Sasa District, Davao City naa sila sa Jordan Street, Anthony Village, Barangay Angliongto, Mamay Road (sunod sa Rose Bakeshop gikan Nikkei Jin Kai School diin makontak ang ilang Nurse nga si Vilma Apale sa 09258243305.

Sa Calinan naa sa Talomo River, Calinan (Near Barangay Hall) abli sila gikan Martes hangtud Biyernes ug makontak si Elisa Pasquale ang Nurse III sa 09983927582 ug ang RHU Calinan sa 298-8002.

Abli sab gikan Marte padung Sabado ang ABTC Marilog District Hospital, nga anaa sa Lower Kibalang duol sa Paquibato Health Center, ug makontak si Gladys June Bacus sa 09065843620.

Samtang abli sab gikanMartes hangtud Biyernes ang ABTC Bunawan nga anaa nahimutang sa Purok 4, Cal 1 Village, tibungco ug makontak si Vilma Poliquit ug Meljelyn Gunsi sa 09286097916 ug sa 09776559699.

Martes hangtud Biyernes sab nga abli ang ABTC Paquibato nga anaa nahimutang sa Paquibato Proper sud sa District Hospital ug makontak si Gladys June Bacus sa 09065843620.

Ang Animal Bite Treatment Centers (ABTC) ang buhatan diin ang mga Dabawenyo makakuha sa ilang anti-rabies vaccine. Palihug timan-i nga ang mga kliyente giatiman sa usa ka first come, first serve basis. Para sa dugang nga mga detalye, kontaka ang treatment center nga duol kanimo. (JPC/Madayaw Dabaw)