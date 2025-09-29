Eskuwelahan nihimo og clearing operation
TEMPORARYONG wala nipahigayon og klase ang Brokenshire College sa Toril District, Davao City adlaw’ng Lunes, Septyembre 29, 2025.
Ang maong lakang gibuhat aron hatagan og higayon ang pagpahigayon og clearing operation sa tunghaan ug maseguro ang kaluwasan sa mga estudyante.
Ibalik ang klase karong adlawa, Martes, Septyembre 30, 2025, diin usa lamang ka asynchronous learning arrangement ang ipahigayon nga klase suma sa ilang opisyal nga pamahayag pinaagi sa ilang Facebook page.
Nahibaw-an nga nisilaob ang usa ka bahin sa maong tunghaan nga mao ang maintenance staff workstation nga nabulag sa tulo ka main building sa tunghaan, Sabado sa gabii, Septyembre 27, 2025. Ang sunog nakapahadlok sa mga residente ug mga estudyante nga nagpuyo duol sa lugar, apan dali kining girespondehan sa mga bombero.
Sa taho sa Bureau of Fire Protection (BFP), dali ra dayon nga nakontrol ang kalayo pipila ka minutos human masugdan ang firefighting operation. Wala usa’y nasamdan sa insidente ug limitado ra sa usa ka porsiyon sa eskuwelahan ang nadaut.
Matud pa sa administrasyon sa tunghaan, walay angay ikabalaka ang mga ginikanan ug mga estudyante tungod kay walay nasunog nga mga rekord o importanteng dokumento sa Brokenshire College of Toril. Nagpadayon usab ang imbestigasyon sa kapulisan sa hinungdan sa kalayo.
Ang Brokenshire College sa maong lugar naila nga usa sa mga karaan ug iladong tunghaan sa distrito sa Toril, Davao City, nga nagserbisyo sa edukasyon sa daghang henerasyon sa mga estudyante. (Jeepy P. Compio)