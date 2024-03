Evacuation centers sa Davao de Oro gihugtan og bantay batok NPA

GIBUTYAG sa usa ka opisyal gikan sa Department of Social Welfare and Development-Davao Region (DSWD-Davao) nga ilang gihugtan ang ilang pagmonitor sa evacuation centers sa Davao de Oro bahin sa mga rebeldeng New People's Army (NPA) nga nagpakaaron-ingnon nga volunteers nga mohatag og psychosocial support ngadto sa apektadong mga pamilya.

Gisulti ni Atty. Vanessa B. Goc-ong, Regional Director of DSWD-Davao, atol sa Kapehan sa Dabaw, Lunes sa buntag, Marso 4, 2024, sa SM Ecoland, Davao City, nga uban ang camp managers, ilang gihugtan ang pagbantay sa mga tawo sa evacuation centers tungod sa mga rebeldeng nagtakuban sa kaugalingon isip "faith-based organizations".

“Pero ginabantayan na nato labi na makita nimo nga lahi na ang agenda we look into it further but there are already moves and filterings, screenings of those who will provide for the activities in order for to avoid or prevent the makapasok po itong ating hindi po masyadong magandang advocacy,” pasalig niya.

Ang isyu nilutaw sa dihang si Noel Duarte, provincial director sa Department of Interior and Local Government (DILG) sa Davao de Oro, nagbutyag nga bisan tuod kung nagkinahanglan sila og suporta aron sa pagtubag sa na-trauma nga mga biktima, ilabi na kabataan, apan wa nila gitugtan og ingon niini kadali makasulod ang mga organisasyon sa evacuation sites.

Kini human nga nakadawat sila og impormasyon nga dunay mga grupo nga gidudahang mga sakop sa New People’s Army nga nagtudlo sa kabataan sa ilang ideyolohiya.

Gipahimug-atan ni Duarte nga ilang gipahimuslan ang "vulnerability" sa mga biktima aron nga marekrut nila nga mahimong sakop sa Communist Party of the Philippines-New People's Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF).

Busa, mga camp managers giabisohan magbinantayon sa pagdawat og mga organisasyon aron nga masanta ang kadtong dunay mga dautang tumong nga makasulod sa evacuation centers ug mapabilin sab ang "insurgency-free status" sa probinsiya.

Ang probinsiya sa Davao de Oro gideklarang "insurgency-free" niadtong Septyembre 19, 2022 ug kini ang katapusang probinsiya sa Davao Region nga nihimo og pormal nga deklarasyon.