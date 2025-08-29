'Extradition' ni ACQ wala pa'y hukom

GIPAHAYAG ni Vice President Sara Duterte nga gipahibalo nang daan si Pastor Apollo Quiboloy bahin sa iyang posibleng esktradisyon ngadto sa United States of America (USA).
“So alam ‘yan lahat ni Pastor Apollo Quiboloy. As early as the time, the moment na nag-privilege speech si Migs Nograles,” tug-an niya atol sa paghinabi sa mga tigbalita niadtong Huwebes, Agosto 28, 2025, sa The Hague, Netherlands.
Kahinumdoman nga niadtong Disyembre 11, 2023, si kanhi Puwersa ng Bayaning Atleta (PBA) Party-list Representative Migs Nograles nagtumbok sa gibana-bana nga 14 ka posibleng kalapasan nga nahimo sa kontrobersiyal nga television network arm sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC), Sonshine Media Network International (SMNI), nga gipundar ni Quiboloy.
Matud ni Sara nga iyang gipahibalo si Quiboloy bahin sa impormasyon nga ilang nadawat gikan sa House of Representatives. Gisulti niini nga ang ilang plano mao nga hikayon una ang prangkisa sa SMNI, sunod ibasura ang mga kasong lokal, ug unya itunol siya ngado sa United States government alang sa ekstradisyon.
Matud ni Senador Risa Hontiveros sa paghinabi uban ang nasudnong mga tigbalita niadtong Agosto 28, 2025, nga naa pa sa awtoridad sa executive branch nga mohukom kung si Quiboloy itunol ba ngadto sa United States (US).
Matud niya nga ilang gikonsulta ang Department of Justice (DOJ) bahin sa pagtunol kang Quiboloy ug nagpresenta og duha ka opsiyon: Una, iresolba ang mga kaso ni Quiboloy sa Pilipinas una hatagan ang US government og extradition request. Ikaduha, isuspende ang padayon nga legal proceedings sa Pilipinas, itunol si Quiboloy ngadto sa US, ug atubangon ang iyang mga kaso nga gipasaka kaniya didto.
Dugang ni Hontiveros nga ang benepisyo sa pagtunol mao nga ang mga biktima ni Quiboloy sa US hatagan sab og hustisya, sama sa iyang mga biktima dinhi sa Pilipinas.
“Kung mag-decision ng executive na i-suspend muna ang process dito, bigyang daan muna ang extradition sa US pagkatapos nuon ibalik pain siya dito. At kung siyay mako-convict, dito muna siya mag-serve ng sentence. Again, I think that would be a positive sequence of events,” pagpasabot niya.
Kahinumdoman nga human ang pila ka bulan nga pagpangita kang Quiboloy ug pipila ka semana nga nag-ukay sa 30-ektarya nga KOJC Central Compound sa Buhangin, Davao City, nadakpan siya niadtong Septyembre 8, 2024. Dunay nakaung-ong nga warrant of arrest si Quiboloy tungod sa "human trafficking, child abuse, and sexual abuse," uban ang lain pang mga lider sa KOJC. (Rojean Grace G. Patumbon)