F2F klase balik na Oktubre 20

GIPAHIBALO sa Department of Education – Davao City Division (DepEd-Davao City) nga ang face-to-face nga klase balik na karong adlawa, Lunes, Oktubre 20, 2025.
Gikompirma ni Schools Division Superintendent Reynante Solitario ngadto sa SunStar Davao niadtong Dominggo, Oktubre 19, 2025, nga bisan pa sa hinay nga mga pagtay-og nga nabati sa Davao City sa nilabay nga mga adlaw, face-to-face nga klase mopadayon sa gitakda.
“Tuloy ang face-to-face classes (Face-to-face classes will continue),” sumala niya sa usa ka text message.
Sayo niini, ang DepEd-Davao City nagpahibalo sa pagbalik sa regular nga tinawo nga klase sa Oktubre 20, 2025, human sa subsob nga pag-assess ug konsultasyon uban an lokal nga panggamhanan.
Gikanayon sa buhatan sa dibisyon nga ang kanhi gipatuman nga modular, asynchronous, ug blended learning modalities—nga niepekto niadtong Oktubre 15, 2025 - gilibkas na.
“The safety and stability of our community remain our top priority. After careful evaluation of structural integrity, utility restoration, and seismic activity reports, we confirm that schools are safe for the return of all learners and personnel,” matud sa pahayag sa buhatan sa Facebook post niadtong Oktubre 18, 2025.
Gipahimug-atan sa DepEd-Davao City nga ang pagtudlo ug non-teaching personnel kinahanglan nga moreport sa mga eskuwelahan sugod sa Oktubre 20 aron mobalik sa regular nga operasyon. Dugang sa buhatan nga ang mga magtutudlo gimandoan nga iseguro ang hapsay nga transisyon balik ngadto sa face-to-face learning, magtubag sa bisan unsang "learning gaps" gikan sa kanhi nga setup, ug maghatag og gikinahanglan nga suportang akademikanhon ngadto sa mga magtutungha.
Ang dibisyon nagpasalamat sa komunidad alang sa ilang "resilience, cooperation, and adaptability", ilabi na sa bag-ohay nga mga pagtay-og nga nabati sa siyudad.
Subay sa pagbalik sa klase, gikanayon ni Solitario nga mga tinun-an gidasig sa pagdala og gahi nga kalo ngadto sa mga tulunghaan. Apan gitin-aw niya nga dunay ubang mga eskuwelahan naghimo na niini.
Nagpadayag og paglaum si Solitario nga unta wala nay mahitabong mga aftershocks kung mabalik na ang mga klase.
Samtang, atol sa usa ka press conference niadtong Oktubre 15, 2025, nag-esplikar si DepEd-Davao Region spokesperson Jenielito “Dodong” Atillo nga mga tinun-an gidasig nga magdala sa ilang kaugalingong gahi nga mga kalo tungod kay ang departamento nagkuwang og igong pundo aron sa paghatag niini ngadto kanila.
“Mas nidot kung ang atong mga ginikanan could also provide for their children mga ingon ani nga gamit,” matud ni Atillo.
Iyang gisuhestiyon nga mga tulunghaan maayo nga makigtambayayong sa mga pribadong ahensiya aron nga motabang sa pagsuplay og mga gahing kalo ngadto sa mga tinun-an.
Moabot sa 114,820 ka mga magtutungha sa tibuok rehiyon ang apektado sa duha ka mga linog nga niigo sa Mindanao.
Kasagaran sa naapektuhan nga mga tinun-any mao ang gikan sa Davao de Oro (45,718), gisundan sa Davao Oriental (16,177), Tagum City (16,156), Davao City (8,369), ug Panabo City (8,518). Ginagmay nga mga ihap ang natala sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Digos City, Mati City, ug sa Island Garden City of Samal. (Rojean Grace G. Patumbon)