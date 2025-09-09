Fire truck nga wa'y karga nga tubig gipanghimakak

LUYO sa mga nanggawas nga mga istorya gikan sa sagad nga biktima sa sunog nga wala suma pa’y sulod nga tubig ang mga fire truck pag-abot sa area kung asa niulbo ang kalayo pasado alas 2 sa kaadlawon, Septyembre 8, 2025, sa Purok 4, Isla Verde, Barangay 23-C, Quezon Boulevard, Davao City.
Apan kini nga alegasyon gipaklaro ug gibarugan sa Bureau of Fire Protection (BFP) Davao City Fire District nga standard operating procedure suma pa sa kabomberohan nga seguraduhong dunay tubig ang mga fire trucks.
Dugang pa sa BFP-Davao nga kini usab ang ilang pahimangno sa mga fire volunteers nga kanunay’ng duna gayuy sulod nga tubig ang mga fire trucks.
Si Fire Senior Inspector Jake Marañon, tigpamaba sa Davao City Fire District nga nahinabi sa dxGM Super Radyo Davao, niingon nga sa karon, wala pa sila’y nadawat nga impormasyon kalabot sa maong alegasyon apan maglusad sila og imbestigasyon kalabot niini.
Samtang gibutyag ni Marañon nga "electrical ignition" ang ginalantaw nga hinungdan sa maong insidente diin una nang nigawas subay sa mga testimonya sa mga residente nga nag-overheat suma pa nga charger sa e-bike ang hinungdan sa kalayo.
Pagbutyag sa residente, duha ka mga bombero ang niabot apan wala matud pa'y tubig. Kini usab ang nakababag sa pagsulod sa ubang mga fire trucks tungod maglisod na sila sa pag-atras gumikan sa kapiot sa dalan ug duna pa’y mga naka-parking nga nga traysikad.
Ang barangay padayong naningkamot pinaagi ni Barangay 23-C Kapitan Johaina D. Usman nga maatiman ang mga biktima, pinaagi sa pag-abag sa pasiunang ayuda nga gidalit sa lokal nga kagamhanan sa siyudad sa Davao. (Jeepy P. Compio)