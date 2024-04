Fish vendor nga masakiton gihunos ang kinabuhi

GIINGONG wa na kaantus sa mga gihambin nga kaligutgot sa dughan ang usa ka fish vendor nga nagkutlo sa hinuwamang kinabuhi pinaagi sa paghikot sa liog sa punuan sa cacao.

Ang biktima giila nga mao alyas Jon, 40-anyos, fish vendor nga taga Island Garden City of Samal (Igacos).

Base sa report, alas 7:15 a.m., Abril 28, si Barangay Kapitan Jovanie Acalal sa Barangay Libuak, Babak District, Igacos maoy mipahibalo sa Babak Police Sub station kalabot sa hitabo.

Ang biktima nakitang way kinabuhi ug nagbitay sa punuan sa cacao sa usa ka 14-anyos nga batang silingan.

Way nakitang foul play sa kamatayon niini, apan pamilya sa biktima gidasig sa kapulisan nga ipa-otopsiya ang lawas niini.

Giingong may gihambin nga balatian ang fish vendor nga posibleng rason sa paghunos sa iyang kaugalingon.

###

Kung duna kamo'y mga gihambin sa galamhan ug nanginahanglan kamo og tawo nga maistoryahan sa inyong gidala nga kasubo, ug uban pang mga mental health crisis, puwede kamo nga motawag sa National Center for Mental Health, 0917-899-8727 (USAP), 7989-8727 (USAP) naa sab ang Hopeline, 0917-558-4673; 0918-873-4673; 8804-4673 2919 (toll-free for Globe and TM). (DTV)