Flood control project sa Sinawal River 92% na nga natapos

GENERAL SANTOS CITY -- Hapit na mahuman sa Department of Public Works and Highways sa South Cotabato 1st District Engineering Office ang P96-million flood control project sa Barangay Sinawal, General Santos City.
Ang maong proyekto naglangkob sa 492 metros nga konkretong revetment sa Sinawal River ug 47 metros nga check dam aron makontrol ang dagayday sa tubig ug makunhoran ang pagbaha ug sedimentation.
Sumala sa DPWH, ang proyekto anaa sa 92.62% nga completion rate ug gitarget nga mahuman sa Nobyembre 2025.
Kung makompleto, kini makatabang sa pagpanalipod sa yutang panguma, pagpugong sa pagbanlas, ug pagseguro sa luwas nga pagbiyahe alang sa mga residente ug mga mag-uuma.
Kahinumdoman nga grabe ang pagbatikos sa DPWH tungod sa korapsiyon sa flood control projects.
Daghang gilambigit nga opisyal sa kagamhanan sa bilyones nga anomalya sa flood control projects.
Apan gipasalig sa DPWH 12 nga niagi og subsob nga monitoring ug tukmang proseso ang flood control project sa Sinawal River sa nahisgutang siyudad. (Edgar E. Fuerzas)