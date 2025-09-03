Flyover sa Agdao dili na paagian

GIAPROBAHAN sa Konseho sa siyudad sa Davao ang pagsira sa Agdao Bridge Flyover sa J.P. Cabaguio Avenue gikan sa Septyembre 5 hangtud sa Oktubre 5, 2025, aron nga hatagan og dalan ang rehabilitasyon ug pag-ayo sa tulay.
Ang pagsira gisugyot ni Konsehal Jopet Baluran, tsirman sa committee on communication and transportation.
Kini mao ang tubag sa hangyo gikan kang Lilibeth Sarmiento, officer-in-charge district engineer sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Third Engineering Office, alang sa pag-ayo sa tulay.
Nagpadayag og kabalaka si Konsehal Danilo Dayanghirang bahin sa gilaumang paghuot sa mga sakyanan sa Distrito Dos, ilabi na nga gikonsidera nga ang tibuok tulay dili na paagihan sa publiko.
Gitumbok niini nga kasamtangan mga sumasakay molanat og usa ka oras ug tunga nga mobiyahe gikan sa Buhangin padulong sa poblacion -- ug kini nga oras sa biyahe mas motaas pa tungod sa maong pagsira.
Gisugyot ni Dayanghirang nga isibog ang pagsira ug nagsuhestiyon nga nagkinahanglan kini og dugang pagtuon, konsultasyon sa publiko sa maapektuhan nga mga sumasakay, ug pag-ila sa alternatibo nga mga ruta alang sa motorista ug pampublikong transportasyon.
“One month is too much. This is my first time to hear more than one month that the road would be closed,” pagtuaw niya niadtong Martes, Septyembre 2, 2025, sa Sanguniang Panlungsod.
Nanawagan sab ang mga konsehal nga sila Ralph Abella ug Luna Acosta og komprehensibo nga road management plan una ang implementasyon sa pagsira.
Nangayo sila og klaripikasyon kung asa paagion ang mga sakyanan ug nihangyo og detalyado nga "timeline and recommendation" gikan sa DPWH bahin sa aktuwal nga gidugayon sa pag-ayo.
Samtang nagpadayag sab si Konsehal Al-Ryan Alejandre kabalaka sa posibleng "overlap" uban sa nagpadayong pag-ayo sa Dacudao Road padulong Buhangin. Nagpasidaan siya nga ang dinungan nga pagsira sa mga ruta sa Dacudao ug Agdao makapasamot hinuon sa paghuot sa mga sakyanan sa mga lugar sa Cabaguio, Agdao, ug Dacudao.
“Maybe one at a time, we could tapusin mo na natin ang Dacudao bakit murag gidungan ninyu ang Dacudao ug Agdao,” pagtin-aw niya.
Gisuportahan ni Konsehal ug Floor Leader Sweet Advincula ang pag-aproba sa pagsira apan nagtin-aw nga ang DPWH, CTTMO, ug uban pang hingtundan nga mga ahensiya kinahanglan nga motambong sa sunod nga sesyon sa Konseho, gitakda sa Septyembre 9, ug mopresentar og traffic management plan alang sa lugar.
Gikompirma ni Marvin Ruffles, project engineer alang sa Agdao Bridge rehabilitation, nga ang tibuok tulay isira ngadto sa publiko.
Iyang gi-esplikar nga ang "bridge joints between girders" nagkahuyang ug dugang "expansion joint" ang gikinahanglan aron mapreserba ang estraktura.
“Due to wear and tear, at the same time matagal na din po yung bridge natin. More than 20 year na po,” pagpasabot niya.
Dugang ni Ruffles nga ang parsiyal nga pagsira "is not feasible" tungod ang tulay naa sa "single pier."
Ang pagbukas sa laing linya makaapekto sa trabaho sa laing linya nga mohatag og pagkadelatar sa proyekto.
Gisulti ni Joel Santos, assistant traffic operations officer sa CTTMO, nga ang usa ka alternate route lang nga magamit alang sa motorista ug sumasakay mao ang dalan ubos sa tulay.
Sa Facebook post, gipahimug-atan sa CTTMO nga ang pagsira gikinahanglan aron pagseguro sa tukmang rehabilitasyon ug pag-ayo sa tulay.
Gitambagan sab sa buhatan ang mga motorista nga mogamit sa mga alternate routes aron nga malikayan ang paghuot panahon nga ayuhon ang tulay.
“Nagpasalamat kami sa inyong pagsabot ug kooperasyon. Ang inyong pagtinabangay dako kaayo og tabang aron mahimong hapsay ug malinawon ang trapiko samtang nagpadayon ang maong kalihokan,” sumala sa sulat sa CTTMO sa ilang Facebook post, Septyembre 3, 2025. (Rojean Grace G. Patumbon)