'Foreigner' gidus-an na'g asunto

NAPASAKAAN na og kaso sa National Bureau of Investigation - Southern Mindanao Regional Office (NBI-Semro) ang American national nga dunay kaubang tulo ka mga menor de edad ug usa pa ka babaye sud sa usa ka hotel sa Davao City ala 1:20 sa hapon, niadtong Huwebes, Hunyo 27, 2024.

Hunyo 28 gipasaka sa NBI ang kasong Child Trafficking in relation to Republic Act (RA) 7610 kun Child Abuse Law batok sa suspek sa Davao City Prosecutor's Office.

Una niini, nagkatag ang condom sud sa kuwarto sa usa ka hotel sa Davao City ug nay tulo ka menor de edad nga babaye ug naay usa ka 19-anyos nga laing babaye, uban sa usa ka American national.

Mismong si NBI Davao Regional Director Atty. Arcelito Albao ang anaa sa operasyon.

Gilayong giposasan ang langyaw nga nagpangedaron og 30-anyos, kinsa mikooperar sab sa mga personahe sa NBI-Davao.

Ang awtoridad nagtuo nga biktima sa human trafficking ang upat ka babaye ug mihimo ang langyaw og mga law-ay nga buhat bugti sa pasalig nga salapi.

Narekober sa awtoridad ang usa ka laptop nga iya sa langyaw samtang padayon ang paghimo og imbestigasyon sa hitabo.

Nakigkoordinar na sab ang NBI-Davao sa Bureau of Immigration sa kahimtang sa langyaw samtang ang mga menor de edad giamoma na sa Quick Response Team for Children’s Concern sa City Social Welfare and Development Office. (Jeepy P. Compio)