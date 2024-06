FPRRD dili mosipot sa 'hearing'

DILI mosipot si kanhi presidente Rodrigo Duterte sa bisan unsang pagdungog nga himuon sa balay balauranan nga dunay kalambigitan sa "war on drugs" sa iyang administrasyon. Inay, mosipot lang siya kung ang korte sa Pilipinas magpugos kaniya.

Gisulti ni kanhi presidential spokesperson Harry Roque nga si Duterte di motambong sa nagpadayon nga pagdungog sa House Committee on Human Rights sa kampanya sa "war on drugs", maggamit sa iyang konstitusyonal nga katungod alang sa "self-incrimination".

Apan gitin-aw ni Roque nga ang kanhi presidente “willing and able” nga mosipot sa bisan unsang korte aron pagtubag sa bisan unsang akusasyong kriminal sa extralegal killings nga dunay kalambigitan sa "drug war campaign".

“As guaranteed by our Bill of Rights, Congress cannot compel FPRRD [Duterte] to be a witness against himself,” pahayag ni Roque.

Dugang gikanayon sa kanhi tigpamaba nga gisulti ni Duterte nga ang padungog sa House of Representatives “is not the proper forum to investigate any criminal allegation against him.”

“Tatay Digong is unafraid to face all his accusers in any domestic court. He will cooperate and participate in any criminal investigation, provided that Filipino prosecutors conduct the proceeding," tataw ni Roque.

Natumbok sa hukom sa Korte Suprema sa People vs Ayson (1989) ug Rosete vs. Lim (2006), si Roque, usa ka abogado, nagkanayon nga ang katungod batok "self-incrimination" nagmando “an option of refusal to answer incriminating questions and not a prohibition of inquiry.”

Dugang pa niya nga matag tawo kinsa mohatag og ebidensiya, boluntaryo man o ilawom sa pagpugos pinaagi sa subpoena, sa bisan unsang sibil, o administratibong pagtaral gihatagan sa samang "constitutional right".

“Any witness, whether he is a party or not, has the right to refuse to answer questions that may incriminate him for some crime.”

Niadtong Hunyo 25, ang Ubos Balay Balauranan nag-imbita kang Duterte sa pagtubag sa mga isyu sa extrajudicial killings nga gialegar nga nahitabo atol sa anti-drug campaign sa iyang administrasyon. (Ralph Lawrence G. Llemit)