FPRRD nakadawat og IBP Golden Pillar of Law Award

NAKADAWAT og pasidungog si kanhi President Rodrigo Duterte (FPRRD) nga Integrated Bar of the Philippines (IBP) Golden Pillar of Law Award.

Sa Facebook post, gikanayon ni 1st District Councilor Atty. Jay Melchor Quitain Jr. nga sa ngalan ni FPRRD, iyang amahan, kanhi undersecretary ug city administrator Jesus Melchor Quitain Sr. maoy nidawat sa pasidungog.

“Also accepting the IBP Pillar of Law Award on behalf of our Mayor and Former President Rodrigo R. Duterte are Former Secretary Jesus Melchor Quitain, witnessed by myself and Atty. Petite Principe for the City Government of Davao,” subay sa nahisulat niya niadtong Oktubre 6, 2025.

Ang plake nga gipasidungog ngadto kang FPRRD nag-ila sa iyang 50 anyos nga "distinguished and dedicated service" sa legal nga propesyon, nagpanalipod sa "ideals of justice, integrity, and the rule of law" ma-pribado man ug pampubliko nga pagpangalagad.

“Your unwavering commitment and invaluable contributions stand as a pillar of inspiration to the legal community,” mabasa nga pagdayeg.

Ang plake gipirmahan ni IBP National President ug Chairman Allan G. Panolong.

Si Jesus Melchor Quitain Sr. gipasidunggan sab sa IBP Golden Pillar of Law Award tungod sa iyang pagserbisyo sa legal nga propesyon.

Ang Golden Pillar of Law Award mao ang usa ka pinakataas nga dungog nga ihatag ngadto sa mga miyembro kinsa nakaalagad na og 50 anyos sa legal nga praktis.

Naangkon ni FPRRD ang iyang law degree gikan sa San Beda College of Law ug nipasar sa bar exam niadtong 1972. Nagsugod siya sa iyang legal career isip Special Counsel sa City Prosecution Office sa Davao City gikan 1977 hangtud 1979.

Unya nahimo siyang fourth assistant city prosecutor gikan 1979 hangtud 1981, unya nahimong third assistant city prosecutor gikan 1981 hangtud 1983, ug second assistant city prosecutor gikan 1983 hangtud 1986.

Natapos niya ang "prosecutorial work" sa dihang nibalhin siya ngadto sa politika niadtong 1986. Sa maong tuig, gitudlo siya isip officer-in-charge vice mayor, ug wala madugay napili isip mayor sa Davao City niadtong 1988. Subli siyang gipili niadtong 1992 ug 1995.

Niadtong 1998, tungod sa term limits, nidagan siya isip representante sa Kongreso ug nidaug isip kongresista sa Unang Distrito sa Davao City.

Niadtong 2001, nibalik siya sa politika sa siyudad ug subling napili isip mayor. Nakaalagad siya ug sunod-sunod nga termino, nidaug na sab niadtong 2004 ug 2007. Niadtong 2010, nidagan siya ug nidaug isip bise mayor.

Napili si FPRRD isip Presidente sa Pilipinas niadtong 2016 ug nagserbi hangtud 2022.

Sukad sa pagsulat ning balita, gidetinar si FPRRD sa The Hague, Netherlands, sukad Marso 12, 2025, ug gihimo ang una niyang pag-atubang sa International Criminal Court (ICC) agi sa video link human ang duha ka adlaw. (Rojean Grace G. Patumbon uban sa taho sa Xinhua)