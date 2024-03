FPRRD wala mitambong sa Datu Bago Awards

WALA nagpatim-aw kon ‘No-show’ si kanhi Presidente Rodrigo R. Duterte sa 52nd Conferment of Datu Bago Awards, Miyerkules sa gabii, Marso 13, 2024.

Gikompirmar ni Konsehal Pilar Braga sa iyang pakigpulong nga dili makatambong ang kanhi pangulo sa nasud alang sa Datu Bago Awards karong tuiga.

"He would sacrifice his own pain and glory, moments, such as this moment, to rush to a friend in need, thus, his absence tonight," ingon ni Konsehal Braga.

Hinuon, wala gitumbok sa konsehal ang "higala" nga kinahanglang atimanon ni Duterte.

Gihisgotan ni Braga nga adunay kasaysayan si Duterte sa pagkunhod sa mga pasidungog nga gihatag kaniya, bisan sa iyang termino isip mayor sa Davao City. Mas gusto niya nga moserbisyo sa katawhan isip ilang public servant.

Iyang gipadayag nga bisan sa iyang wala pagtambong sa kanhi pangulo, ganahan man siya o dili, hatagan gihapon siya og Datu Bago Awards.

Si Bise Mayor Melchor Quitain na hinuon ang makadawat sa pasidungog alang kaniya. Si Quitain niingon sa iyang pakigpulong nga ang pasidungog usa ka testamento sa 22 ka tuig nga desitibo ug transformative nga pagdumala ni Duterte sa dakbayan.

Ang Datu Bago Awards mao ang pinakataas nga pasidungog sa kagamhanan sa dakbayan nga gihatag ngadto sa talagsaong mga Dabawenyo nga nakatampo sa paglambo ug kalamboan sa siyudad.