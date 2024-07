'Free College Entrance Exam Act' gikalipay

GIKALIPAY sa Kabataan Partylist Southern Mindanao Region ang pagpasar sa Free College Entrance Examination Act nga nagsiguro nga matag tinun-an mahatagan og dalan alang sa edukasyon, pribado man o sa publiko nga institusyon.

Si Harvey Lao, tigpamaba sa Southern Mindanao Region for Kabataan Partylist, base sa pahayag nga gipagawas niadtong Biyernes, Hunyo 28, 2024, gisulti niini nga sa maong balaod, matag tinun-an, bisan unsa man ang kahimtang sa kinabuhi, duna nay tsansa nga ipadayon ang pagtungha sa kolehiyo.

“The youth have triumphed over another hindrance to access to education in our campaign for the right to education," matud niya.

Ang Republic Act No. 12006, labing nailhan isip Free College Entrance Examination Act, makatabang sa pagwagtang sa pinansiyal nga babag nga dugay na nga gipas-an sa mga tinun-an, ilabi na kadtong gikan sa "underprivileged," nga makakuha og college entrance exams. Ang maong exam maoy dalan ug libre maghatag og oportunidad alang sa daghang mga tinun-an aron nga maka-eskuwela sa kolehiyo.

Ang balaudnon nilapas na sa tagal aron nga malagdaan isip balaod niadtong Hunyo 14, base sa konstitusyon. Kon ang presidente mapakyas nga molagda o mo-veto sa balaudnon nga gitunol ngadto sa iyang buhatan sulod sa 30 adlaw, ang balaudnon mahimo na nga hingpit nga balaod.

Ubos sa balaod, ang mga nigraduwar nga tinun-an nga eligible na nga motungha sa kolehiyo, ma-libre na ang college entrance exams niini ug uban pang gikinahanglan base sa lima ka kondisyon: kinahanglan nga ang tinun-an "natural-born" nga molupyo, nalakip sa top 10 percent sa graduating class, nalakip sa pamilya kun diin ang hiniusang kita naa ubos sa "poverty threshold" nga gitakda sa National Economic and Development Authority (Neda), ang tinun-an nag-apply alang sa college entrance exam ngadto sa bisan asang "private higher schools" sa Pilipinas, ug nakuha niya ang tanan nga rekisitos sa pribadong tulunghaan.

Mogama ang Commission on Higher Education (Ched) og Implementing Rules and Regulations (IRR) sa balaod sulod sa 60 adlaw gikan sa pagka-epektibo niini sa pakig-alayon uban ang Department of Education (DepEd) apil na ang Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines.

Si Rhea Mae Gavanez, 19-anyos, nga taliabot nga first-year college student, nagsulti sa SunStar Davao sa paghinabi sa telepono, Martes sa hapon, Hulyo 2, nga sa pag-lapse sa balaudnon ngadto sa pagkabalaod, makatabang kini sa paghupay sa giantos niya nga pinansiyal nga babag ug sa iyang pamilya.

“Daghan student ang maka explore sa uban school maka pangita sad ug unsay fit para sa academic career. Kini nga batas naghatag ug mas patas nga oportunidad sa tanan nga mga estudyante nga gusto magpadayon sa college," tataw pa niya.

Gihagit sa Kabataan Partylist ang mga kabatan-onan nga Pilipino nga ipamugos ang ilang katungod alang sa maayong edukasyon ug awayon ang anti-student nga mga polisiya.

Ang Kabataan Partylist mao ang nagrepresentar sa kabataan sa Kongreso ug kauban nga nangamahan sa Free College Entrance Examination Act. (RGP)