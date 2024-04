Gi-bully nga way ginikanan, 'naghikog'

ANG linghod nga pangisip sa usa ka 10-anyos nga bata nga wa kasugakod sa kapait sa mga pagtamay ug biaybiay kaniya maong nakadesisyon siyang hunuson ang kaugalingon aron matapos na ang iyang mga kasakit sa dughan.

Sa pakighinabi sa Superbalita Davao kang Dennis Peresores, konsehal sa Barangay Lacson Calinan, Siyudad sa Davao, gikumpirma niya ang natrending online nga paghikog sa usa ka 10-anyos nga batang lalaki tungod kay gi-bully kini sa Barangay Bago Oshiro, Tugbok.

"Yes Maam, akoang nahinabi mismo ang kabanay sa bata ug giconfirm nila. Luoy kaayo intawon ang gidangatan," suma ni Peresores nga chairman sa Committee on Education ug Social Services sa Barangay Lacson.

Mibutho ang report subay sa Facebook post ni Peresores nga nagpakita sa usa ka lungon.

Suma sa kagawad nga ang 10-anyos nga si alyas James anaa nagpuyo sa bayaw sa iyang igsuon nga babaye nga tua sa abroad. Miundang na sab kini sa pag-eskwela.

"Bale taga Bago Oshiro gyud ni sila maam unya diri lang gihaya sa Lacson maong naistorya nako ang kabanay," dugang ni Peresores.

Dugang pa nga pulos patay na ang ginikanan sa bata, diin silang siyam nga magsuon nagkabuwag og nahimutangan.

Tungod suma pa nga wala na siyay ginikanan, pirme siya pulutan sa mga sungog-sungog, butang nga giluom diay sa bata.

Ning Abril 19, nakita na lamang ang biktima nga wa nay kinabuhi. Gitabang pa kini, apan wala na gyud kalahutay ang bata.

Sa kasamtangan ang bata gihaya sa Purok 4 Barangay Lacson, Calinan District, Siyudad sa Davao, diin gipaabot pa sab nga maabot ang iyang igsuon nga nanarbaho sa gawas una kini ilubong.

Nanawagan sab si Peresores ngadto sa mga may malumong kasingkasing nga tabangan ang banay sa bata ilabi na nga naglisud kini sa pinansiyal nga aspeto, partikular sa pagpalubong sa bata.

###

Kung duna kamo'y mga gihambin sa galamhan ug nanginahanglan kamo og tawo nga maistoryahan sa inyong gidala nga kasubo, ug uban pang mga mental health crisis, mamahimo nga motawag sa National Center for Mental Health, 0917-899-8727 (USAP), 7989-8727 (USAP) naa sab ang Hopeline, 0917-558-4673; 0918-873-4673; 8804-4673 2919 (toll-free for Globe and TM). (RGV)