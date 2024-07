Gidusong kaso ni Trillanes gidawat ni Cong. Duterte

USA ka maayo nga lakang ug gilantaw ni Davao City First District Representative Paolo Z. Duterte ang pagpasaka og kasong drug smuggling batok kaniya nga maayong paagi aron nga mahinlo ang iyang ngalan sa dugay nang akusasyon batok kaniya.

Kini human nga si kanhi Senator Sonny Trillanes miduso sa Department of Justice og drug smuggling charges batok kang Cong. Duterte, apil niini si Atty. Mans Carpio, ug kanhi Bureau of Customs (BOC) Commissioner Nicanor Faeldon, ug duna pa’y laing mga indibiduwal mahitungod sa P6.4 billion drug shipment niadtong 2017.

"Mas maganda ito dahil sa korte ng Pilipinas ang pagdinig at hindi sa korte ng Facebook at utak ng isang trililing na sundalong kanin," sumala ni Rep. Duterte

Alang kang Duterte mas maayong sa korte kaysa magpadayon ang maong alegasyon batok kaniya nga walay ebidensiya.

Padayong gibarugan ni Rep. Duterte nga wala siyay kalambigitan sa maong akusasyon.

"I welcome Antonio Trillanes' plan to file a drug smuggling case against me,” sumala ni Rep. Duterte.

Luyo niini, ang mga netizens nga dumadapig sa mga Duterte mikakak sa lakang ni Trillanes, ug ilang giingon nga kabahin lamang kuno kini sa hugaw nga politika sa Pilipinas. (JPC)