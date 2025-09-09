Ginikanan gipahimangnoan sa obligasyon ngadto's mga anak

MATI CITY, Davao Oriental -- Mahinungdanon kaayo ang papel sa mga ginikanan sa pag-umol og maayong pamatasan alang sa ilang mga anak aron dili masusama sa menor de edad nga na-rescue sa kapulisan human kini nasakpan nga nisulod sa balay sa Batman Village, Barangay Dahican, alas 11:18 sa gabii, Septyembre 7, 2025.
Ang pagresponde sa kapulisan nakapahupay sa kahadlok sa mga residente nga nag-report sa maong insidente.
Matud sa Mati City Police Office, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka residente nga adunay bata nga nisulod sa balay nga wala ang tag-iya.
Human lang sa duha ka minuto, gilayon nga niabot ang mga pulis ug girespondehan ang hitabo hangtud maseguro ang kaluwasan sa menor de edad.
Pagkahuman sa operasyon, ang bata gipa-turn over dayon sa Women and Children Protection Desk (WCPD) aron matagad ang husto nga proseso ug aron mapangga gihapon ang katungod sa menor atol sa maong insidente.
Gipasabot sa kapulisan nga importante nga maseguro ang kaayohan sa bata bisan pa sa mga kalihokan nga iyang nasudlan.
Nanawagan usab ang Mati City Police Station sa mga katawhan nga magpabilin nga mabinantayon ug magtinabangay sa pag-report dayon sa mga kahimtang nga sama niini aron maprotektahan ang katawhan ug malikayan ang kadaut.
Samtang wala na gi-detalye sa kapulisan ang dugang dagan sa istorya kabahin sa rason ug motibo nganong nakasulod sa maong balay ang menor de edad.
Padayon pa ang ilang assessment aron masabtan ang tinuod nga hinungdan sa nahitabo. (Jeepy P. Compio)