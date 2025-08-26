Gipaak og banakon 50 ka higayon, tipi

KIDAPAWAN CITY -- Nakaplagan nga patay ang usa ka senior citizen nga mag-uuma human nga gipaak sa King Cobra o banakon alas 2:00 sa hapon, Lunes, Agosto 25, 2025, sa Magpet, probinsiya sa Cotabato.
Giila ang biktima nga si Tolentino Bacag, 67-anyos, minyo, ug nagpuyo sa Barangay Balite, Magpet.
Sumala kang Rhea Bacag, nga sayo sa buntag niadto na ang iyang amahan sa ilang uma. Apan nahibulong siya nga niabot na lang ang udto, wala pa makauli ang amahan sa balay.
Sa dihang giapas ug gisusi sa pamilya, ilang nakaplagan nga wala na'y kinabuhi ang biktima.
Giingong nakabaton kini og 50 ka pinaakan sa banakon sa lawas nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon.
Kahinumdoman nga usa sab ka 2-anyos nga batang babaye ang nakabsan sa kinabuhi sa dihang gipaak sab og banakon sulod sa ilang balay sa Sitio Kimamaan, Barangay Salat, President Roxas, Cotabato sa niaging mga adlaw.
Nagpasidaan ang mga awtoridad ngadto sa mga tawo nga mag-amping batok sa banakon sa ilang lugar.
Sunog
Patay sab ang magsuon nga senior citizens dungan sa pagkaugdaw sa ilang balay 4:23 sa kaadlawon, Lunes, sa Parang, Maguindanao del Norte.
Giila ang mga biktima nga sila Antonio Suan, 91-anyos, ug si Catalina Lopez, 81-anyos, mga nagpuyo sa Purok Highway 2, Barangay Sarmiento, Parang.
Sumala kang SFO4 Jerry Bacera, substation commander sa Bureau of Fire Protection-Sarmiento, nga kalit lang nidilaab ang dakong kalayo sa gipuy-an sa magsuon.
Abtik nga miresponde ang duha ka firetrucks apan naglisud sila pagsulod sa lugar tungod sa kapiot sa kalsada hinungdan nga naugdaw na ang balay sa mga biktima sa dihang nahiabot ang mga bombero tungod kay gama lang kini sa kahoy.
Narekober sulod sa balay nga nasunog nga mga patay nga lawas sa magsuon. Sa pagsuwat ning balita, gisusi pa sa BFP ang hinungdan sa pagkasunog sa gipuy-an sa mga biktima. (Edgar E. Fuerzas)