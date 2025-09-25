Gitabi nga dunay AFAM nireklamo

NAGPA-BLOTTER ang usa ka ginang sa Sta. Ana Police Station sa iyang silingan nga babaye kinsa giingong nanabi nga duna siyay kabit nga Indian national.
Alas 9 sa buntag niadtong Lunes, Septyembre 22, 2025, nipatim-aw sa Police Precinct No. 1 si alyas Edna, 44-anyos, taga Isla Verde, Barangay 23-C, Davao City, kinsa nagpatala dihang giingong gipanabi siya sa higala nga ginang nga si alyas Maricel, 47-anyos, nga duna matud pa siya’y kabit nga Turko.
Una niini, niulbo ang kalagot ni Edna dihang iyang nahibal-an nga gipanabi na diay siya sa pikas purok ug niabot ang istorya sa iyang mga silingan sa ilang purok.
Gilimod ni Edna ang mga tabi nga nanggawas nga suma pa sila sa Turko ang nakita sa ilang silingan sa lodging inn sa Quezon Boulevard.
Nikatag sab suma pa ang mga hulagway nga gipasa-pasa sa Messenger sa iyang mga higala nga nag-istorya sila sa Turko sa pultahan sa ilang balay nga maoy gihimong basehan sa iyang mga silingan nga mao ang Turko nga kauban ni Edna nga nigawas gikan sa lodging inn.
Hinuon, giangkon ni Edna nga nakautang siya sa Turko og malong ug habol maong kada adlaw suma pa moanha ang Turko sa ilang balay aron maningil.
Si Edna gipahimangnoan sa desk officer nga idangop sa barangay ang reklamo aron sila husayon. (Jeepy P. Compio)