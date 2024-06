Giukay gamit ang drones

GIBUTYAG atol sa live television press conference sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) nga tanang mga personal nga lugar ni Pastor Apollo Quiboloy gipanid-an nang daan sulod na sa daghang mga bulan, gamit ang bag-ong teknolohiya sama sa "drones" aron sa pagsusi sa presensiya sa televangelist.

Sumala sa legal counsel sa KOJC nga si Atty. Dinah Tolentino Fuentes, mga sumusunod ni Quiboloy nagsulti sa kamatuoran nga ang mga awtoridad illegal nga nagsubay sa ilang lider una pa nahitabo ang tensiyon niadtong Hunyo 10, nga nagkanayon, “Can you feel how the Kingdom citizens feel? They have been besieged for months.”

Sukwahi sa sentimento sa publiko, gisupak ni Fuentes ang pang-angkon nga sila gi-"brainwashed" na ni Quiboloy aron nga ingnon nga maoy biktima.

“So when we say that the Kingdom citizens are playing victims, hindi po sila playing victims. They are victims. The public perception na bakit [playing] victim ang mga Kingdom citizens, as they call themselves. I would like also to add the fact that even before this raids, marami napong drones [ang] lumilipad sa lahat ng Kingdom compounds for months” pagbutyag sa legal counsel sa "Truth Revealed: Unveiling Injustice Press Conference on the Simultaneous Raids on KOJC Religious Compounds” nga gisibya sa Sonshine Media Network International (SMNI) News Channel niadtong Hunyo 14, 2024.

Kahinumdoman nga gisulti sab ni Fuentes sa maong press conference nga ang gobyerno dunay planong pagpahamtang og “extermination” operations batok kang Quiboloy tungod sa iyang way piyansa nga mga kasong "human trafficking."

Kini human nga ang lider mismo nisulti kang Fuentes ug nagbutyag sa intelligence reports nga iyang nadawat sukad sa pagdungog sa Senado.

Niadtong Abril 6, gikanayon ni Quiboloy pinaagi sa "taped voice message" agi sa Facebook nga moabot og $2 million ang gihatag aron nga sila si President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ug First Lady Liza Araneta-Marcos makig-abin uban ang U.S. aron nga mapatuman ang pagpatay kaniya.

Apan kini nga pag-angkon gihimakak sa Philippine National Police (PNP), ug nagkanayon nga wala sila makadawat og impormasyon nga nagtumbok sa maong hulga sa kinabuhi sa notadong relihiyusong lider.

“But if Pastor Quiboloy has a basis for what he’s saying, we are ready to provide appropriate security upon his request. But this extends to everyone, whether government officials or ordinary citizens,” tataw ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo sa usa ka press briefing. (DEF)