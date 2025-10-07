Grupo sa konsehal napatyan og 1, 3 angol

AWAY sa pamilya ang gitan-aw nga hinungdan sa mga awtoridad sa pagpamahig sa grupo sa usa ka konsehal sa munisipyo alas 8:15 sa buntag, Oktubre 7, 2025, Midsayap, Cotabato Province.
Atol sa hitabo, napatay ang sakay sa Toyota Fortuner nga si Udin Indaila Dalgan, 31-anyos, nga taga Sitio Dansalan, Barangay Nekitan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte Province ug ang drayber sa traysikel nga naigo sa saag nga bala nga si Rahib Mamental Wahab, 35-anyos, dunay asawa ug molupyo sa Sitio Kudungan, Barangay Sambulawan, Kadayangan, Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (SGA-Barmm).
Samtang samdan sab sila Saida Felmin Endaila, municipal councilor sa Kadayangan; Madron Sumlay Endaila Jr., 48-anyos, retirado nga sundalo; ug Lani Endaila Yusop, 20-anyos, nga pulos molupyo sa Barangay Kapinpilan, Kadayangan.
Sumala kang Midsayap Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Oliver Pauya, nga lulan ang grupo ni Konsehal Saida sa Toyota Fortuner, kolor itom, nga dunay plaka nga NDC-3579 gikan sa ilang panimalay ug padulong unta sa Cotabato City.
Apan pag-abot nila sa Purok Narigtaa, Brgy. Salunayan, Midsayap, gibanhigan sila sa wala mailang mga armadong lalaki kinsa dali sab dayong niikyas sakay sa mini-van ug motorsiklo.
Sa pagsulat ning balita, padayon ang gilusad nga hot pursuit operation sag kapulisan sa Midsayap Municipal Police Station ug 34th Infantry Battalion, Philippine Army batok sa mga suspek nga namanhig.
Sa pikas bahin, grabe ang kahimtang sa usa ka negusyante nga gitulis human gipusil alas 4:50 sa hapon, Lunes, Oktubre 6, sa probinsiya sa Sultan Kudarat.
Giila ang biktima nga si Bapa Masla, 52-anyos, minyo, ug nagpuyo sa Barangay Tugal Sultan Sabarongis, Maguindanao del Sur Province.
Sumala kang Sultan Kudarat Police Provincial Office (SKPPO) Director, Police Colonel Bernard Lao, namaligya lang og isda ang biktima sakay sa iyang motorsiklo sa lungsod sa Lambayong sa maong probinsiya sa dihang gipara kini sa duha ka wala mailhing lalaki.
Sa pagtuo nga mopalit og isda, nihunong sab si Masla apan nagdeklara ang mga suspek og tulis.
Gikuha sa mga tulisan ang halin sa biktima ug gipusil pa kini gamit ang kalibre .45 nga pistola.
Abtik sab nga niikyas ang mga suspek sakay sa laing motor samtang ang biktima gitabang sa mga sibilyan ug gidala sa balay tambalanan.
Padayon pang gipanubayan sa mga pulis sa Lambayong Municipal Police Station ang hitabo. (Edgar E. Fuerzas)