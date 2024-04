Gun dealer patay, 1 samdan sa operasyon sa CIDG-BAR

TIBWAY ang kinabuhi sa lider sa usa ka armadong grupo, usa angol ug pipila ang nadakpan sa gihimong entrapment operation kontra ilegal nga pagpamaligya og armas didto sa probinisya sa Maguindanao del Sur, alas 3 sa hapon, Abril 27, 2024.

Napatay mao si Zaldy Kunakon Usman, 52, battalion commander sa Inner Armed Based Command, Bangsamoro Islamic Armed Forces sa MILF.

Samtang naangol ang usa ka Ibrahim Temanong Satogan, 26, sakop sa 28th Brigade sa MILF.

Minghoy sab human masikop sila Basir Baliwan, 37, Ismael Cabagani, 49, nga training instructor sa MILF, Ari Butuan, 43, nga pulos molupyo sa Talitay, Maguindanao del Sur.

Sa pahayag ni Criminal Investigation and Detection Group-Bangsamoro Autonomous Region (CIDG-BAR) Regional Director Lieutenant Colonel Ariel Huesca nga mihimo sila og entrapment operation uban ang mga pulis sa Talayan sa Barangay Poblacion, Talayan, Maguindanao del Sur batok sa mga suspek.

Apan nakamatikod ang grupo ni Kumander Usman nga mga pulis ang ilang ka-transaksiyon mao nga nahitabo ang pinusulay.

Human ang pila ka minutong engkwentro nahagba si Usman, usa ang angol samtang tulo ang nasikop, samtang may pipila ka suspek ang nakasibat.

Narekober sab sa otoridad ang pipila ka tag-as nga matang sa armas, mga bala ug magazine.

Mga dinakpan tingkagul sa prisuhan sa CIDG-BAR nga mag-atubang sa kasong Unlawful Sale of Firearms and Ammunition and Possession Unlicensed Firearms. (Edgardo E. Fuerzas)