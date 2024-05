High-value target wa na makaiktad

SIKOP sa mga personahe sa Davao del Sur Provincial Office sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office-Davao Region ang giilang high value target ug gikonsiderang Number 11 sa Regional Target Listed Drug Personality sa gikasa nilang operasyon.

Wa na kaporma pa ang target sa operasyon nga si alyas Mide human siya giposasan sa mga poseur buyer atol sa operasyon nga gihimo uban ang Davao del Sur Police Provincial Office ug Digos City Police Station sa Purok Tabing Ilog, Punta Biao, Barangay Cogon, Digos City, Davao del Sur, Abril 29, mga alas diyes sa gabii.

Si alyas Mide nakuhaan og usa ka pakite sa gituohang shabu nga mitimbang og di moubos sa usa ka gramos, mibalor og Php 12,000.00.

Luyo niini, nasakote sab ang laing unom ka pakite sa shabu nga may nagkadaiyang gidak-on, mitimbang tanan og 7 gramos, mikantidad og Php 47,600.

Si alyas Mide nga minghoy ug himas-himas na karon sa rehas mag-atubang sa kasong paglapas sa Section 5 (Sale of Dangerous Drugs) ug Section 11 (Possession of Dangerous Drugs) Article II sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Rhona Goc-ong-Villariasa)