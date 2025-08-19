Hiniusang aksiyon kontra 'child labor'

DAVAO OCCIDENTAL — Atol sa 3rd Information Service Caravan on Child Labor Prevention and Elimination sa Malita, Davao Occidental, gipahimug-atan ni Department of Labor and Employment (DOLE) Assistant Regional Director Kim Lagcao ang panginahanglan alang sa mga kabataan ug ginikanan nga mahibawo sa ilang mga katungod ug responsabilidad ilawom sa balaod.
“Importante kaayo ni mahibaw-an ang mga balaod pertaining to child labor rights law, labaw na sa ilang mga parents. Para aware sila nga anaa silay katungod sa ilang pang-adlaw-adlaw. Ug naa pud silay rights nga dapat atong respetuhon sa ilang pagkabata,” matud ni Lagcao.
Dugang sa pag-profile sa mga kaso sa child labor, gipaambit ni Lagcao giunsa sa Dole ang pagpalapad sa ilang suporta ngadto sa mga pamilya pinaagi sa "skills development and employment training."
“We can refer them sa Tesda [Technical Education and Skills Development Authority] for training assistance para ma-equip pud sila nga puwede nila buhaton gawas sa adlaw-adlaw nilang ginahimo sa ilang panimalay,” dugang pa ni Lagcao.
Gitin-aw niini nga ang pinakauyokan nga tumong mao ang pagmugna og "child labor-free" ug "prevention-focused" nga rehiyon, kon diin ang bata gitugtan nga motubo nga luwas sa pagpahimulos.
Nanawagan si Lagcao sa mga hingtundan nga padayon sa ilang suporta ug komitment ngadto sa pagprotekta sa mga katungod sa kabataan, nagpahimug-at sa panag-ambit nga responsabilidad sa pagtukod og luwas kaugmaon gikan sa child labor.
Gipaambit ni Steven H. Villamora, kanhi working child, ang makadasig nga istorya sa pagpursige ug paglaum ug nagpahimug-at sa kamahinungdanon sa edukasyon isip dalan nga mopalingkawas sa kakabus.
Iyang gipatubaw ang papel sa edukasyon sa paglayas sa sirkulo sa kakabus ug magdasig sa kabataan nga nag-atubang og samang mga hagit nga magpabilin nga tutok sa ilang mga pagtuon.
“Ang akong maingon lang gyud sa ila, Magadan lang gyud og eskwela, kay sa karon, praktikalan man gyud. Dili pud ka makaingon nga puro ra ka diskarte — kung gusto gyud ka molambo, mag-eskuwela gyud ka,” hagit ni Villamora.
Si Steven, uban sa iyang mga igsuon, giila ug gi-profiled sa Dole isip kabahin sa ilang child labor intervention program.
Ang ilang pamilya nahimong benepisyaryo sa tabang sa gobyerno, apil ang suportang panginabuhian nga gitunol ngadto sa ilang mga ginikanan aron motabang sa pagpauswag sa ilang kondisyon sa pagpuyo. (PIA-Davao)