Hugot nga pagbantay ipatuman sa 10th ID

GIKOMPIRMA sa 10th Infantry Division (10th ID) ngadto sa mga tigbalita sa Davao, Oktubre 25, 2023, nga ang pagbantay alang sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa ilang area of responsibility (AOR) dunay istriktong sumbanan kon diin 400 nila ka personahe ipakatag subay sa ilang "second activation" sa Election Duty Battalion (EDBn).

Ang AOR sa 10th ID gilangkuban sa dakong bahin sa Southern Mindanao ilabi na sa Davao Region, parte sa Soccsksargen (Sarangani), South Cotabato, 2nd district sa Cotabato ug Columbio, Sultan Kudarat, Trento, Agusan del Sur, ug Lingig, Surigao del Sur.

Sa AFP-PNP press conference, gibutyag ni 10th ID Division of Public Affairs Office (DPAO) spokesperson Major Mark Anthony Tito nga ilang mga personahe andam kanunay aron moserbisyo sa Oktubre 30 nga bugnong lugaynon.

“The Election Duty Battalion is provisional, gi-create nato ni sya purposely for election duty and ang personnel ani gikan sa Infantry Battalions and Brigades. They will make sure that the election is safe-secure peaceful, and credible. Pero ang kaning mga personnel adunay mga respective tasking," butyag niya.

Niadtong Oktubre 23, nanguna sila si Colonel Febie Lamerez, 10th ID Acting Assistant Division Commancer Atty. Fatima Irene Tadin ug Regional Election Lawyer of Commission on Elections-Davao Region (Comelec-Davao Region) sa "activation ceremony" sa EDBn sa Agila Hall. Camp General Manuel T. Yan Sr. Mawab, Davao de Oro.

Una sa send-off ceremony, gipasiugdahan sa Comelec ang duha ka adlaw nga seminar sa mga enlisted personnels ilawom ni Commanding Officer Lieutenant Colonel Orly D Brigoli aron nga bansayon ug pasabton sa ilang mga tahas sa eleksiyon.

Kasamtangan, ang Davao Region lang dunay 10, 622 security personnels kinsa gipakatag alang sa BSKE kon diin dunay 7, 288 nga ayuda sab gikan sa pulis, 3,195 gikan sa 10th infantry Division, ug 139 gikan sa Philippine Coast Guard.