Hustisya gisinggit sa kabanay, kabarangay pagtipi sa kapitan

HUSTISYA ang singgit sa mga kabanay ug kabarangay ni Pangaleon Barangay Captain Isabelo D. Masiwel II sa Malita, Davao Occidental human siya gipusil-patay pasado alas tres sa hapon, Agosto 30, 2025, sa Barangay Tubalan sa nahisgutang munisipyo.
Sumala sa imbestigasyon, una pa man ang insidente, niadto ang kapitan sa Tubalan Elementary School sa nahisgutang dapit aron nga mohatud og suweldo sa iyang mga trabahante sa gigamang school building. Gikabutyag nga ang kapitan maoy kontraktor sa maong proyekto.
Saysay sa mga nakasaksi, samtang okupado ang kapitan sa pagpanghatag sa suweldo, upat ka mga lalaki ang kalit nga niduol kaniya, dayon namusil, punting sa nagkadaiyang bahin sa lawas sa biktima. Giingong gipusil sab si alyas Benny nga giingong bodyguard sa kapitan ug alyas Rey nga usa ka panday.
Nahiagom ang kapitan og walo ka mga samad-pinusilan sa lawas samtang si alyas Benny naigo sa paa ug ang panday naigo sa tiil. Ang duha ka survivors, daling gidala sa balay-tambalanan.
Nasayran sab nga human sa hitabo, gilabni sa mga mamumuno ang salaping pang-suweldo sa kapitan nga unang gitaho nga mobalor og P500,000 apan sa ulahing katikaran kantidad lang og P20,000 ang natangag sa mga tulisan kinsa nisibat ngadto sa wala matino nga direksiyon.
Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan sa maong hitabo. Wala sab gipadaplin ang motibo nga posibleng politika o personal nga bangi.
Gikondena sa katawhan sa Barangay Pangaleon ang pagpusil patay sa ilang kapitan tungod kay nailhan kini buotan ug manggihatagon. (July Aubrey R. Ngo)