ICI gipaluyohan sa PBA

GIPALUYOHAN sa Philippine Bar Association (PBA) ang bag-ong gimugna nga Independent Commission for Infrastructure, ug nisaad nga mohatag og legal nga suporta kon diin nagsugod na kini sa pag-imbestigar sa gialegar nga anomaliya sa mga flood control projects nga gipundohan sa gobyerno.
Sa duha ka panid nga open letter nga gipagawas ning semanaha, ang pinakadugay na nga voluntary organization sa mga abogado nagpadayag og kaalarma bahin sa mga taho sa “ghost projects,” gimaniobra nga mga trabaho, ug dibersiyon sa binilyon ka pesos nga badyet sa inprastraktura. Nagpahimangno sab ang grupo nga ang korapsiyon public works naghatag og peligro sa mga kinabuhi ug nagbanlas sa demokratikong pundasyon.
“This is not a matter of convenience; it is a matter of life, livelihood, and dignity,” matud sa PBA. “When public funds meant to protect communities from disaster are plundered or misused, the betrayal is twofold: first, against the people who suffer preventable floods and displacement; and second, against the Republic itself, whose institutions are weakened by corruption and impunity.”
Gitin-aw sa asosasyon nga ang pagmugna sa Independent Commission kinahanglan nga labaw pa sa simboliko, magduso nga ang gobyerno magseguro nga tanang mga alegasyon sa pagwaldas imbestigahan. “swiftly, impartially, and with full public disclosure.” Dugang pa niini nga ang independent bodies di gamiton isip himan aron nga banwasan ang "accountability" apan isip gipagamhan nga mekanismo aron sa pag-ila, pagtaral, ug pagsilot sa mga responsable, bisan unsa pa ang politikanhong koneksiyon.
Gipahimug-atan sa PBA dunay panginahanglan "prosecution without fear or favor,” nga magdeklara nga “public officials, contractors, and private actors implicated in anomalous projects must face the full force of the law. No political alliance or position should shield anyone from liability.”
Nanawagan sab ang grupo sa Kongreso ug sa Sangang Ehekutibo nga mohimo og sistematiko nga reporma, apil ang pagwagtang sa walay klarong mga singit nga badyet, pagpalig-on sa pagbantay sa pagpamalit, ug magseguro nga mga proyektong inprastraktura gigiyahan sa "science and not by political" nga konsiderasyon. “Left unaddressed, [corruption] allows corruption to accelerate at a time of extreme inequality. This is a proposition that no constitutional democracy can endure,” pasidaan sa PBA.
Sa samang sulat, gipalapdan pa sa asosasyon ang hagit ngadto sa ilang mga kaubanan sa legal nga propesyon, nag-awhag sa mga abogado nga manguna sa pagpatubag sa mga malapason, maskin pinaagi sa pagtaral sa mga kaso sa korapsiyon, manalipod sa mga whistleblowers, o magseguro sa di mangawngan nga mga korte. Mga tulunghaan sa abogasiya ug propesyonal nga organisasyon, kinahanglan nga magsilsil sa ilang mga miyembro sa kaisog nga motukol sa pagbuhat og sala ug magdepender sa ethical practice. (David Ezra Francisquete)