IGDD plano nga mo-digital database sa kaso sa VAWC

ARON sa epektibong pagrekord ug pagkonsolida sa mga kaso sa violence against women and children (VAWC) sa siyudad sa Davao, ang Integrated Gender and Development Division (IGDD) nagplano sa pag-digitize sa pagtaho sa mga kaso.

Si IGDD head, Lorna Mandin, miingon, nga ang mga isyu nga may kalabotan sa datos lagmit nga motumaw sa pagkonsolida sa mga taho sa VAWC tungod kay daghang mga ahensya ang nag-atiman niini.

Niya pa nga ang digitalization makatabang sa pagkonsolida sa mga taho gikan sa lain-laing mga ahensya ngadto sa usa ka database management system.

Alang sa 2024, sumala ni Mandin, ang IGDD magpadayon sa mga konsultasyon sa komunidad. Ang on-ground nga mga konsultasyon makapahimo sa buhatan sa pagtigom og mga ideya gikan sa komunidad sa mga aspeto sa ilang mga serbisyo nga mahimo pa nilang pauswagon, ingon man sa mga programa nga ilang mapatuman.

Sa 2023, ang IGDD nakatala og total nga 2,707 nga gitaho nga mga kaso sa VAWC, nga 68.86 porsyento nga mas taas kaysa sa ilang 2022 nga rekord sa 1,864.

Matud pa ni Mandin nga ang pagsaka sa ihap sa mga report nga natala sa ilang buhatan nagpasabot nga taas ang lebel sa kahibalo sa mga tawo, ug dali usab nga ma-access ang mga plataporma diin makontak ang mga biktima.

Mahimong makaabot sa IGDD ang mga Dabawenyo pinaagi niining mga numero: 226-8011 o 241-1000 local 205 o 339. Mahimo usab silang mokontak sa DCR pinaagi niining mga numero: 0917 131 2333 o 0919 072 2222; o magpadala ug email pinaagi sa davaocityreports@davaocity.gov.ph; o makig-abot sa DCR Facebook Page: Davao City Reports. Mahimo usab nilang ipadala ang ilang mga taho pinaagi sa Kean Gabriel Hotline (0908 818 4444). (Uban sa taho sa City Information Office)