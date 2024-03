Ihap sa kasong pangabuso nisulbong

GIBUTYAG sa usa ka opisyal gikan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) nga ang ihap sa gender-based violence sa rehiyon sa Davao nitaas ngadto sa 170 sa 2023 gikan sa 131 sa 2022.

Si Sherlyn Concubierta, social welfare officer ubos sa Protective Services Division sa DSWD, nagkanayon atol sa Kapehan sa Dabaw, Lunes sa buntag, Marso 11, 2024, sa SM Ecoland, nga dunay 174 kaso sa gender-based violence, ug sa maong ihap, 55 niini physical abuses, 20 sexual abuse, 49 economic violence, ug 50 psychological o emotional abuse.

“Actually, as we compare the data from 2022 to 2023 is increasing talaga, so wala siyang decrease na nahitabo but increasing sa tanan nga violence nga kadto nga experience sa atong mga victims,” tug-an niya.

Niadtong 2022, dunay kinatibuk-ang ihap nga 131 gender-based violence. Sa maong ihap, 51 niini physical abuse, 10 sexual abuse, 31 economic abuse, ug 39 psychological o emotional abuse.

Gipadayag ni Concubierta nga kasagaran sa mga biktima nga nakalingkawas nipailawom sa tibuok proseso sa pagpasaka og kaso batok sa mga nag-abuso, ilabi na sa mga kasong seksuwal nga abuso.

“Most of the clients are determined, ilaha gyud gusto nga filean gyud og cases especially ning ilang perpetrators,” butyag niya.

Gikanayon niini nga itandi sa 2021, ang ihap sa mga biktima ubos tungod sa kakuwang sa "access" atol sa Covid-19 pandemic, apan gikan 2022 hangtud 2023, nitaas kini. Busa ilang gipatas-an ang pagkaamgo sa gender-based violence.

Mga biktima gihatagan og tabang pinaagi sa Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program; naghanyag sab sila og psychosocial counseling ug referral ngadto sa angay nga mga ahensiya nga motagad sa ilang panginahanglan agad sa ilang mgakaso.

Ubang mga biktima giduso ngadto sa City Social Welfare and Development Office, Municipal Social Welfare Development Office, ug Home for Girls and Women. (Rojean Grace Patumbon)