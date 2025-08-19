Ihap sa menor de edad nga nalambigit sa krimen nitaas

GIBUTYAG sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Davao Region ang nagkataas nga ihap sa mga menor de edad nga nalambigit sa krimen sa tibuok Region 11, base sa pinakabag-ong datos nga ilang gitala.
Sumala ni Angelic Paña, ang hepe sa Regional Rehabilitation Center for Youth (RRCY) sa DSWD Davao, miabot na sa 85 ka mga bata ang kasamtangang ginapadayon sa ilang pasilidad diin kini sila gitawag nga mga children in conflict with the law o CICL, tungod sa ilang kalambigitan sa mga krimen.
Gipasabot ni Paña nga ang kadaghanan sa mga bata nga naa karon sa RRCY nalambigit sa mga kaso nga crimes against person, lakip na ang seryosong mga kaso sama sa rape, homicide, ug murder. Kini nga datos nagpamatuod sa nagkadugang nga kabalaka sa krimen nga ginahimo sa mga kabatan-onan.
Gawas niini, anaa usab ang pipila nga nalambigit sa crimes against property sama sa pagpangawat, pangguba, ug uban pa.
Lakip usab sa listahan sa mga kaso mao ang kalambigitan sa ilegal nga druga ug carnapping.
Gipasabot sa DSWD nga ang pag-atiman ug pagbansay sa mga menor de edad nga nakasala sa balaod usa sa ilang mga mandato ubos sa balaod.
Tumong niini, ang paghatag intervention programs aron matabangan ang mga bata nga mausab ug makabalik sa hustong dalan.
Ang mga menor de edad nga gibalhin sa pasilidad sa DSWD Davao, anaa na sa ilang kustodiya pinaagi sa kamandoan sa korte.
Gikan sa desisyon sa korte, sila ginapadala sa RRCY aron ipailawom sa rehabilitation program, nga adunay mga counseling, pamaagi sa pagkat-on, ug moral nga pagtudlo.
Gipangayo usab sa DSWD ang kooperasyon sa mga ginikanan, lokal nga panggamhanan, ug mga eskwelahan aron mapaligon ang suporta sa kabatan-onan ug malikayan ang pagsulod nila sa kalapasan sa balaod.
Nagpasidaan si Paña nga kung dili matagad ang mga hinungdan nganong nalambigit sa krimen ang kabataan, posible pa kining modako nga problema sa umaabot.
Gikinahanglan ang panaghiusa sa komunidad ug tanang sektor aron masulbad kini nga isyu.
Sa pagkakaron, padayon ang DSWD Davao sa ilang paningkamot nga makahatag og hustong serbisyo ug rehabilitasyon sa mga CICL.
Gilauman nila nga pinaagi sa ilang mga programa, daghan sa mga menor de edad ang makab-ot ang kabag-ohan ug mabalik isip produktibong miyembro sa katilingban. (Jeepy P. Compio)