Ilbo gihugtan og patuman sa BI

Hulagway gikan sa Bureau of Immigration, Republic of the Philippines Facebook page

Jeepy P. Compio LUYO sa gihugtan nga pagpatuman sa Bureau of Immigration (BI) labor immigration lookout bulletin order (Ilbo) nga gipagula sa Department of Justice (DOJ), dunay naharang ang BI sa Davao International Airport (DIA) nga usa ka 30-anyos nga Chinese National kinsa nisuway og sakay sa flight paingon sa Jinjiang, China, Hulyo 23, 2024. Subay sa Official nga Facebook page sa BI nga niadtong Hunyo 23, 2024, ilang na-intercept ang pagbiyahe sa usa ka Chinese nga babaye nga nalakip sa Ilbo. Giila ang babaye nga si Zhang, 30, nisuway og sakay og flight paingon sa Jinjiang, China sa DIA. Si BI Commissioner Norman Tansingco nipaambit nga ang iyang buhatan nakadawat sa 3-panid nga Ilbo pinetsahan Hunyo 21 gikan sa DOJ. Naalerto ang mga opisyal sa mga rekord nga nag-aghat kanila sa paghimo og secondary inspection ug verification sa DOJ, agi'g pagsunod sa Ilbo. Si Tansingco niingon nga aduna silay rason sa pagduda nga si Zhang adunay problema sa visa kay iyang gideklarar ang iyang kaugalingon nga walay trabaho apan nagpresentar og 9(g) commercial employment visa. Ang mga langyaw nga naundang sa trabaho sa ilang kompaniya nga nagpetisyon gikinahanglan nga i-surrender ang ilang ACR I-Cards ug i-downgrade ang ilang visa. Matud ni Tansingco nga na-post sa Facebook sa BI nga gikatakdang mohimo sila og imbestigasyon sa iyang visa status. Sa pagkompirma sa instruksiyon gikan sa mga representante sa DOJ gikan sa Inter-Agency Council Against Trafficking, gipahunong si Zhang sa pagsakay na unta sa abyon. Gidala ang nahisgutan sa kustodiya ug gibalhin sa Facility sa BI Warden samtang naghulat sa resolusyon sa kaso sa deportasyon nga ipasaka batok sa maong babaye. Sa pagsuwat ning maong balita, naningkamot ang tigsuwat nga makutay sa mga opisyal sa BI Davao Region alang sa dugang pagpasayod sa maong hitabo. (Jeepy P. Compio)