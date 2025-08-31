Imbestigasyon gilusad sa pagtodas sa kapitan

PADAYON karon ang lawom nga imbestigasyon ug hot pursuit operation sa kapulisan sa Malita, Davao Occidental aron mahibal-an ug madakpan ang mga responsable sa brutal nga pagpamusil nga mitapos sa kinabuhi ni Barangay Captain Isabelo Masiwel II sa Barangay Pangaleon.
Ang kapulisan nagtutok sa posibleng motibo nga pagpanulis human sa alegasyon nga mokabat sa kapin kon kulang P500,000 ang gikawat sa wa mailhing mga suspetsado.
Nahitabo ang insidente alas 3:20 sa hapon niadtong Agosto 30, 2025 sa Barangay Tubalan, Malita, Davao Occidental.
Subay sa inisyal nga report sa Malita Municipal Police Station, niabot si Kapitan Masiwel sa Tubalan Elementary School aron ihatag ang suweldo sa mga trabahante sa usa ka gikonstrak nga school building.
Apan kalit lang nitungha ang upat ka wa mailhing armado ug gipamusil ang kapitan ug iyang mga kauban nga pulos mga samaran nga giilang sila alyas Benny ug alyas Eting nga parehong taga-lugar.
Human sa insidente, dali silang gidala sa ospital sa Digos City alang sa medikal nga atensiyon samtang si Kapitan Masiwel nagbuy-od ug wala nay kinabuhi sa lugar sa hitaboan tungod sa grabeng samad-pinusilan.
Gituohan sa mga awtoridad nga giplano na sa mga suspek sa paghimo sa krimen ug posible nga nakakuha og impormasyon kabahin sa kantidad nga gidala sa kapitan.
Sa pagkakaron, ang kapulisan nagpahigayon og follow-up investigation ug gikuhaan na og statement ang mga saksi aron nga maila ang mga responsable.
Nanawagan usab ang Malita MPS sa publiko nga motabang pinaagi sa paghatag og kasayuran nga makapadali ang pagsulbad sa kaso.
Ang pamilya ni Kapitan Masiwel nanawagan karon og hustisya ug seguridad samtang padayon ang ilang pagbangutan sa pagkawala sa ilang mahal sa kinabuhi. (Jeepy P. Compio)