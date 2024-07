'Intel-monitoring' batok druga hugtan

SA PASALIG nga ibutang ang Davao City nga luwas sa ilegal nga druga, ug aron dili maimpluwensiya ang kabatan-onan sa paggamit niini, ang Davao City Police Office (DCPO) mipahugot sa ilang intel-monitoring sa kamunidad.

Tungod niini, mokantidad sa P6,855,472.00 ang gituohang ilegal nga druga ang nasakmit sa DCPO gikan alas 6 sa buntag sa Hulyo 2, 2024 padung alas 6 sa buntag sa Hulyo 3, 2024.

Kini naglangkob sa unom ka lehitimong operasyon diin 13 ka mga suspected illegal drug suspects ang nangadakpan.

Ang San Pedro Police Station nakakumpiska og shabu nga mokantidad sa P2,976 samtang ang Sasa PNP dunay P16,932 nga kantidad sa shabu ang nasakmit.

Nakakumpiska sab ang Buhangin PNP og P34,000; sa Toril PNP nga maoy kinadak-an nga anaa sa P6,800,000 ug sa Calinan PNP anaa sa P1,564 sa gituohang ilegal nga druga.

“Davao City Police Office (DCPO) is committed to serving with utmost sincerity and dedication to ensure the safety and security of the city,” sumala sa DCPO.

Sumala sa DCPO nga bunga kini sa pagpakabana sa katawhan sa komunidad nga mohatag og impormasyon ngadto sa awtoridad.

“DCPO acknowledges and appreciates the support of the barangay officials, the community, and the Local Government Unit in joining this campaign,” dugang pa.

Padayon ang hugot nga intel-monitoring sa Davao City Police sa 182 ka mga barangay sa siyudad sa Davao aron luwas kini sa ilegal nga druga. (Jeepy P. Compio)