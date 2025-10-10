Intensity 5 nitay-og sa Davao City; 1 patay

PATAY ang senior citizen human nga nahugmakan sa konkreto nga bungbong atol sa pagtay-og sa kusog nga linog sa Davao City Biyernes sa buntag, Oktubre 10, 2025.
Subay sa taho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) nga nitay-og ang magnitude 7.4 nga linog sa Manay, Davao Oriental nga maoy epicenter nga dunay gilawmon nga 20 kilometros nga nahitabo alas 9:43 sa buntag.
Gitaho sa Phivolcs nga ang pagtay-og nikanit sa daghang mga lugar sa Davao Region nga niresulta sa pagsuspende sa mga klase ug mga trabaho.
Duna sa'y gitaho nga namatay dinhi sa siyudad human giingong nahugmakan og bungbong atol sa linog kagahapon.
Ang biktima giila nga si alyas Sot, 80-anyos, lalaki, minyo, ug molupyo sa Purok 3, Bangoy, Agdao District, Davao City.
Nasayran nga nakadawat og tawag ang Sta. Ana Police Station bahin sa usa ka lalaki nga nakaplagang wa na magginhawa sa nahisgutang lugar.
Sumala sa saksi nga si alyas Mark, 46-anyos, minyo ug molupyo sa maong barangay, kalit lang nahugmak ang konkreto nga bungbong nga giingong paingon ngadto sa biktima nga naglingkod atol sa pagtay-og sa Intensity 5 dinhi sa dakbayan. Giingon nga ang maong bungbong salin sa niaging gidemolis nga estraktura.
Ang biktima gidali paghatud sa Southern Philippine Medical Center apan gideklara nga dead on arrival alas 10:28 sa buntag sa maong adlaw.
Ang patay'ng lawas niini gihatud ngadto sa Rivera Funeral Homes.
Sa pagsuwat ning balita, padayon pang gisubay sa mga awtoridad ang posibleng mga danyos sa pag-igo sa kusog nga linog, di lang dinhi sa Davao Region apan sa kasikbit sab nga mga rehiyon.
Samtang gimando ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ngadto sa tanang mga ahensiya sa gobyerno nga iseguro ang kaluwasan sa mga molupyo human sa pagtay-og sa kusog nga linog.
Gikanayon ni Marcos nga ang nituman sa iyang instraksiyon mao ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of Civil Defense, Armed Forces, Philippine Coast Guard, ug ang tanang mga nagpakabana nga nagsusi na karon sa kahimtang sa mga lugar nga naigo niini.
Matud niya nga ang mga ahensiya sa kagamhanan dali nga nihimo og pagpamakwit sa coastal areas, nga nagpalihok sa emergency communication lines, ug nagkigkoordinar uban ang local governments aron pagseguro nga makatabang ngadto sa tanang mga nanginahanglan.
“Search, rescue, and relief operations are already being prepared and will be deployed as soon as it is safe to do so. The Department of Social Welfare and Development is pre-positioning food and non-food items, while the Department of Health is ready to provide emergency medical assistance,” matud ni arcos.
“To our kababayans in the affected regions, please stay alert and calm. Move to higher ground and stay away from the shore until authorities declare it safe. Follow all instructions from your local disaster councils and barangay officials. Your safety is our top priority,” dugang pa niya.
Sa press conference, gisulti ni Philippine National Police (PNP) Public Information Office chief Brigadier General Randulf Tuaño nga ang "power interruptions and intermittent communication lines" gilauman nga maoy nasinati sa mga apektado nga lugar, ilabi na sa Davao ug Caraga regions.
“Para po sa road conditions nila sa Caraga meron pong isang daan doon ito po ‘yung Magsaysay Bridge (Butuan City) na kung saan ito po ay impassable sa ngayon,” sulti ni Tuaño.
Hinuon gikanayon ni Tuaño nga dunay padayon karon nga pagsusi sa mga propedad.
Dugang pa niya nga wala pa nila madawat ang mga taho bahin sa mga pasilidad ug linog. (Uban sa taho ni WGM)