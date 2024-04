Ismagol nga sigarilyo naharang sa Calinan

BUNGA sa gipahugtan nga seguridad pasulod sa Dakbayan sa Davao, nakasakmit na sab ang mga personahe sa Task Force Davao ug ang Calinan Police Station og mga kinarton nga mga ismagol nga sigarilyo.

Duha ka mga lalaki ang gipangkasohan karon sa Calinan police og pasupak sa Republic Act 4712 kon "Act Amending Certain Sections of the Tariff and Customs Code."

Alas 10 sa buntag niadtong Sabado, Abril 27, 2024, didto sa Purok 2, Barangay Lacson, Calinan, Davao City naharang sa TF-Davao personnels ang usa ka Mitsubishi Truck nagdala sa plate number TPG607.

Dihang gihiling sa awtoridad ang karga sa trak, misugat sa ilang panan-aw ang mga kinarton nga mga rims sa ismagol nga sigarilyo.

Sa report sa Calinan police, 102 ka karton sa sigarilyo, 30 ka karton sa New Aris, 33 ka karton sa Greenhill, 350 rims nga maihap sa pito ka karton, ug 32 ka karton sa Bros, diin mikantidad sa total excise tax nga P32,130,000 ang nasakmit sa awtoridad.

Nagpahimangno ang awtoridad nga siguraduhon nga dunay igong papeles ang mga ipangbiyahe nga mga butang labi pa kung kini alang sa negusyo. (Jeepy P. Compio)