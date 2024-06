JO sa LGU namaligya'g shabu

EMPLEYADO sa gobyerno nga m-isideline og pamaligya og shabu ang nasikop sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Davao, uban ang Davao del Sur Police Provincial Office, 1104th Regional Mobile Force Battalion ug Digos City Police Station sa buy-bust operation, Hunyo 3, 2024, sa Purok Laminusa, Barangay Cogon, Digos City, Davao del Sur mga alas 9 sa gabii.

Ang dinakpan nga giingong drug den maintainer mao si Alfahad Idiana Mahamod, 34, minyo, job order personnel sa Local Government Unit sa Digos City ug nagpuyo sab sa dapit.

Siya napalitan og shabu sa poseur buyer nga usa ka gramo balor og P10,000.

Apil sab sa gisikop ang mga giingong kaubanan niini nga sila Hadsmina Sahiron ug Anjelou Librando.

Sa operasyon, nahipus ang lima ka transparent plastic sachets nga may gidudahang shabu, mitimbang og 13 gramos ug mikantidad og P88,400; mga plastik nga way sulod apan may residue sa shabu, assorted drug paraphernalia ug buy-bust marked money.

Ang tulo kasohan og kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Rhona G. Villariasa)