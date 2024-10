Jubahib, Alvarez magpapili og guv, vice guv

DAVAO DEL NORTE -- Mga kanhi kauban sa partido, incumbent nga mga opisyales, Davao del Norte Governor Edwin Jubahib ug Kongresista Pantaleon Alvarez, magpapili sab sa taliabot nga 2025 midterm elections.

Nisang-at si Jubahib niadtong Sabado, Oktubre 5, 2024, sa iyang certificate of candidacy (COC) aron nga subling magpapili isip gobernador, samtang si Alvarez niduso sab sa iyang COC, pinaagi sa iyang representante Audrei Perez, isip vice governor sa maong adlaw.

Ang magbabalod makig-atbang sa anak nga babaye sa gobernador, Clarice, alang sa ikaduhang pinakataas nga posisyion sa probinsiya. Iyang gisang-at ang iyang COC sayo niadtong Okture 3.

Si Jubahib atol sa paghinabi uban ang mga tigbalita human sa pagduso niini sa iyang COC nga siya ug si Alvarez nagpabilin nga maayong mga higala ug nagsinuportahay bisan pa sa managlahi nilang partido.

Si Jubahib ug iyang anak babaye modagan ubos sa landong sa Partido Federal Ng Pilipinas, samtang ang naulahi modagan ubos sa gimugna nga partidlo, Reporma.

Gitin-aw sa gobernador nga ang iyang mga programa ug proyekto mas magmalampuson uban sa tibuok suporta sa iyang bise gobernador, mao nga iyang gi-endosar ang iyang kinamaguwangan nga anak, Clarice "Ate Clang-Clang" Jubahib, nga mamahimo niyang running mate alang sa vice governor.

Samtang gikompirma ni Alvarez sa mensahe sa Facebook nga modagan siya alang sa pagka-bise gobernador.

Ang "outgoing governor" kanhi nagserbi isip personal assistant sa kongresista una nangindahay alang sa pagka-gobernador niadtong 2019, nagbuntog kang del Rosarios kinsa nagserbi gikan 2007 hangtud 2016.

Si Rodolfo del Rosario nangalagad gikan 2007 hangtud 2016, samtang iyang anak lalaki nga si Antonio nagserbisyo gikan 2016 hangtud 2019.

Ang duruha pulos kaalyado, kinsa nag-endosar sa kandidatura sa kanhi vice president Leni Rodrigo ug kanhi senate president Vicente “Tito” Sotto, alang sa pagka-presidente ug vice president.

Gisuspende si Jubahib sulod sa 60 ka adlaw niadtong Abril 8, 2024, sa buhatan ni President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. human sa mga reklamo nga gipasaka batok kaniya tungod sa giingong "misuse of authority, potential oppression, and the utilization of government funds to advance the interests of a private company." Gitawag sa gobernador ang mga kaso nga dunay bulok politika. Ang iyang deputy Vice Governor nga si De Carlo Uy niasumer sa papel isip acting governor niadtong Abril 11, 2024.

Niadtong Hunyo 7, subli na sab nga gimandoan si Jubahib nga masuspende sa Office of the President og laing 30 ka adlaw batok sa giingong "direct involvement and use of government resources" sa rali batok sa Northern Davao Electric Cooperative (Nordeco).

Subling nilingkod ang gobernador sa iyang posisyon human ang usa ka bulan. (Ralph Lawrence G. Llemit)