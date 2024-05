Kabatan-onan giawhag sa Comelec nga moparehistro

GIAWHAG sa Commission on Elections - Davao Region (Comelec-Davao) ang kabatan-onan nga morehistro alang sa taliabot nga 2025 midterm election una matapos ang gitakda nga poll registration sa Septyembre 30, 2024.

Kini human nga si Comelec-Davao assistant regional director, lawyer Gay Enumerables nakamatikod nga naa pay mga kabatan-onan sulod sa ilang hurisdiksiyon nga wala pa makarehistro sukad Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

“Ang atong voters registration so far, maayo baya ang dagan kay ubay-ubay na sad tag na-rehistro. Ang among target really are those voters gani nga mga batan-on nga wala pa nakaparehistro last registration adtong BSKE,” tug-an sa opisyal sa paghinabi sa dxDC - RMN sayo ning semanahona.

Samtang gisulti ni Enumerables ngato sa Davao media sa usa ka press conference niadtong niaging bulan nga ang ilang ahensiya nagseguro sa hapsay nga voter registration ug mag-cater sa panginahanglan sa mga botante.

“Before the end, before the deadline on September 30, ma-accommodate na namo tanan and wala nay magreklamo, wala nay magtapok, mag-crowd sa last two weeks before the deadline” pasalig sa opisyal.

Sukad Pebrero hangtud Marso nga datus, ang ahensiya nakatala na og kapin 120,000 aplikasyon sa registration, transfer, correction o change of name, ug reactivation.

Sa 121,024 aplikasyion, 10,373 niini gikan sa Davao del Sur, 6,815 gikan sa Davao Occidental, 30, 917 gikan Davao del Norte, 21,277 gikan sa Davao de Oro, 23,075 gikan sa Davao Oriental, ug 28,567 gikan sa Davao City. (David Ezra Francisquete)