Kadaut sa 5.1 Magnitude nga linog gisubay

WALA natala nga kadaut ang nahitabong linog kagahapong adlawa, alas 11:33 Huwebes sa buntag, Abril 11, 2024.

Sa inisyal nga taho sa Office of Civil Defense (OCD) Davao Region, walay gihatod nga kadaut ang Magnitude 5.1 nga linog nga misentro sa Davao de Oro.

Apan suma sa OCD-Davao Region magpahigayon pa gihapon og pinal nga assessment ang matag lokal nga munisipalidad ug mga siyudad nga naigo sa pagtay-og.

Subay sa taho sa Department of Science and Technology - Philippine Institute of Volcanology and Seismology (DOST-Phivolcs) ang epicenter sa linog anaa sa New Bataan nga may gilawmong 008 kilometros.

Nabati sab ang pagtay-og sa ubang lugar sama sa Davao City, Tagum Davao del Norte ug Bislig sa Surigao del Sur.

Sa Earthquake Information No.1 sa Phivolcs Magnitude 5.1 ang pagtay-og nga dunay gilawmon nga 008 kilometros sa lokasyon niini nga 07.54 sa amihanan, 126.14 sa sidlakan ug ang 001 kilometros sa habagatan ug 42° sidlakan sa New Bataan sa Davao De Oro.

Ang Intensity V natala sa Pantukan, Mabini, ug Maco, Davao de Oro, samtang ang Intensity IV sa Tagum City, Bislig City sa Surigao del Sur.

Nabati sab ang Instrumental Intensity sa Intensity V ang sa Nabunturan, Davao de Oro, Intensity I sa Digos City, Davao City, Matanao, ug Magsaysay sa Davao Del Sur ug Malungon sa probinsya sa Sarangani.

Daghan usab nga mga hinay nga aftershocks ang natala. (Jeepy P. Compio)