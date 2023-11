Kadaut sa M6.8 linog gisubay

NAHUGMAK ang crane nga nagtrabaho sa padayon nga gi-konstrak nga gambalay sa S.I.R New Matina, Davao City sa natigayong magnitude 6.8 nga linog alas 4:14 sa hapon, kagahapon, Biyernes, Nobyembre 17, 2023.

Gikataho nga dunay nasamdan sa hitabong pagkahugmak sa crane ug alegasyong dunay bata nga namatay apan sa pagsuwat ning balita padayon pa kining gi-verify sa kapulisan.

Alas 5 sa hapon, gikataho ang pag-adto ni Davao City Mayor Sebastian "Baste" Duterte sa gambalay diin asa nahugmak ang crane.

Sa pagsuwat ning maong balita, wala pa gikabutyag ang gipamulong sa mayor sa dapit diin asa gikataho nga didto namatay ang bata.

“Perteng hadloka, sayunan ka'g mag-usa ka minuto gyud, dugay nahuman ang pagtay-og,” ingon ni Gerlie Ybanez, taga Brgy. Tomas Monteverde Sr., Agdao District, Davao City.

Sa inisyal nga report nga gipagula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) Earthquake Information No.1, Magnitude 6.8 ang natala diin dunay gilawmon nga 010 kilometros gikan sa lokasyon niini nga 05.37° amihanan, 125.15° sidlakan - 030 kilometros sa habagatan 81° sa kasadpan sa Sarangani sa Davao Occidental.

Natala ang Intensity VIII sa Glan, Sarangani; General Santos City, South Cotabato; Intensity V - Matanao, Davao del Sur; Maasim, Malapatan, Sarangani; Lake Sebu, Tampakan, Polomolok, Banga, South Cotabato.

Intensity IV sa Kidapawan City, North Cotabato; Magsaysay, Davao del Sur; Davao City; Don Marcelino, Jose Abad Santos, Davao Occidental; Kiamba, Maitum, Sarangani Province; Norala, Tantangan, South Cotabato; President Quirino, Lebak, Isulan, Esperanza, Columbio, Kalamansig, Sultan Kudarat. Uban pang mga lugar sa Mindanao gitay-og sab sa linog.

Gitin-aw sa Phivolcs nga way hulga sa tsunami base sa nakita sa "sea-level data".

"However, earthquakes of this size may generate unusual sea level disturbances that may be observed along coasts near earthquake epicenter of Davao Occidental," matud sa Phivolcs.

Ang impak sa kusog nga linog nabati sa pipila ka bahin sa Davao Region ug uban pang mga kasikbit nga lugar sa rehiyon.

Duna say mga empleyado sa mga buhatan ug establisemento ang nibakwit sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar tungod sa linog dinhi sa siyudad.

Duna say mga shoppers ug staff sulod sa malls ang nibakwit.

Sa General Santos City, gikataho nga alas 6 sa gabii, nagpadayon pa ang pag-rescue sa pipila ka mga tawo nga giingon na-trap ug nasamdan human sa linog, apan kini padayon pang gikompirma ngadto sa awtoridad.

Ang Superbalita Davao, padayon ang pag-verify sa uban pang hitabo sa linog Biyernes sa hapon.