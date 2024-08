Kadayawan Festival malinawon

MALINAWON ang kinatibuk-ang Dakbayan sa Davao atol sa pagsaulog sa ika-39th Kadayawan Festival.

Kini ang gibutyag ni Davao City Police Office (DCPO) Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan.

Sumala ni Marantan nga kini ang resulta sa kooperasyon sa mga Dabawenyo ug ang makanunayong pagpahibalo sa kapulisan sa mga angay ug dili angay atol sa kasaulogan.

“Madayaw Dabaw! On behalf of the men and women of the Davao City Police Office, I would like to commend the people of Davao for the peaceful conduct of this year’s 39th Kadayawan Festival,” mensahe ni Marantan sa official nga Facebook page sa DCPO.

Dugang sa opisyal nga ang dakong suporta sa pagsunod sa balaod naghatag og gibug-aton sa ilang pasalig sa pagsagop sa "culture of safety" sa komunidad.

"Your tremendous support in adhering to the law has emphasized our commitment to embracing the culture of safety in our community,” ni Col. Marantan.

Gi-engganyo pa ni Colonel Marantan ang Dabawenyo nga magtinabangay alang sa kalinaw ug kalamboan sa siyudad sa Davao.

“Let us continue on this journey together, supporting one another for the peace and development of our beloved city,” panapos sa opisyal.

Kahinumdoman nga mokabat sa kapin kun kulang 3,000 ka pulis ang gipakatap sa DCPO nga maoy anaa sa mga lugar nga gidugok og mga tawo.

Sa maong ihap, wala’y labot niini ang augmentation forces gikan sa Police Regional Office (PRO) Davao Region nga anaa sa mga checkpoints, mga sundalo ug mga force multipliers sama sa mga auxiliary police ug mga barangay tanod.

Ang lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Davao sa pagpanguna ni Davao City Mayor Sebastian Duterte nagpasalamat usab sa katawhang Dabawenyo sa pagsunod sa mga balaod sa seguridad diin niya pa, walay makapatumba sa Dabawenyo sa pagtinabangay alang sa kalamboan ug kalinaw. (JPC)