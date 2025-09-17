Kahapsay ug luwas nga dalan gipursige

NAGPAHIMANGNO ang kapulisan sa Davao City ngadto sa publiko nga likayan ang pagsupak sa mga balaod trapiko aron malikayan ang multa.
Giawhag sa awtoridad ang mga motorista nga mosunod gayud sa sumbanan sa kalsada sama sa pagdala og permit ug lisensiya, ug seguruhon nga kompleto ang gamit pang-proteksiyon sama sa helmet ug seatbelt.
Una niini, gihimo sa kapulisan sa Davao City Police Office–Traffic Enforcement Unit (DCPO-TEU) ang Oplan Kalsada Road Clearing Operation niadtong buntag sa Septyembre 16, 2025, adlaw’ng Martes sa Davao City.
Ang operasyon gihimo aron maseguro nga mosunod ang mga motorista sa balaod trapiko ug malikayan ang disgrasya sa dalan.
Sumala sa report sa DCPO, adunay 25 ka mga traffic violators nga nasakpan sa operasyon sama sa kalapasan sa Republic Act 10054 (Helmet Law), Republic Act 4136, ug Local City Ordinances 0334-12.
Ang tanan nga nadakpan giisyuhan og citation tickets isip kabahin sa pagtuman sa balaod.
Mga citation tickets nga giisyu sa mga violators gi-turnover dayon sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) alang sa tukmang aksiyon ug penalidad.
Giingon sa kapulisan nga padayon nilang ipatuman ang kahapsay ug kaluwasan sa trapiko pinaagi sa regular nga operasyon sa nagkadaiyang parte sa siyudad.
Dugang pa, usa sab sa gitinguha sa maong operasyon mao ang pagbatok sa mga motorista nga naggamit og tambutso kun "bora-bora" nga makahasol ug alingugngog sa katawhan.
Giseguro sa kapulisan nga ilang kumpiskahon ug silotan ang mga naglapas niini.
Sa katapusan, nipahinumdom ang DCPO-TEU nga ang balaod trapiko nagtumong sa pagpanalipod sa kinabuhi ug seguridad sa tanan nga nagagamit sa dalan, busa gikinahanglan ang kooperasyon sa katawhan. (Jeepy P. Compio)