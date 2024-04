Kalambuan sa Cotabato gibida ni Gov. Lala

"USA ka probinsiya nga ikapasigarbo sa matag Cotabateño."

Mao kini ang paghulagway ni Gov. Emmylou “Lala” Taliño-Mendoza Mendoza sa estado sa Cotabato province.

Bag-uhay lamang nahuman ang State of the Province Address (Sopa) ni Mendoza, diin gipaambit niini ang kalampusan nga nakab-ot sa probinsiya, mga proyekto ug programa alang sa tanang molupyo niini.

Gipasalamatan ni Mendoza ang mga opisyales nga mitabang alang sa katumanan sa cash-for-work payout, medical assistance, ug uban pang programa.

Malipayon nga gipaambit sa gobernador nga "Debt-Free Province" o way utang ang probinsya, apil na ang pag-ila sa Department of the Interior and Local Government isip rank 1 sa "2023 Good Financial Housekeeping sa probinsiya."

Gipasigarbo sab sa opisyal ang nagpadayong programa sa panglawas, edukasyon, empowerment sa lainlaing sektor, prograa sa agrikultura, livelihood programs, turismo, pagpreserbar sa kinaiyahan, ug daghan pa.

Gitapos sa gobernadora ang iyang taho pinaagi sa paghatag ug gibug-aton sa kamahinungdanon ug tabang sa matag usa aron mapadayon ang episyente ug epektibong serbisyo niini sa katawhan.