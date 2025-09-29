Kalibog sa MTOP validity

GITIN-AW ni Konsehal Doce Apostol sa Davao City nga ang paglugway sa kabalido sa Motorized Tricycle Operators’ Permit (MTOP) epektibo pa. Ug aron nga mapasabwag ang kaamgohan, gipasalig niini nga molusad siya og information campaign aron pagseguro nga tanang mga drayber ug operators mapahibawo.
Si Apostol, tsirman sa Committee on Franchises and Public Utilities, nagpadayag og kabalaka bahin sa panginabuhi sa mga miyembro sa Tricycle Operators and Drivers Association (Toda) sa Davao City. Kini human nga ang mga miyembro sa TODA members nangayo og katin-awan gikan sa komite bahin sa pag-epekto sa duha ka tuig nga MTOP validity.
Ang konsehal nagkanayon nga ang lugway nga MTOP validity hagbay nang ni-epekto sukad pa Pebrero 18, 2025. ang Konseho nag-aproba sa ordinansa, ug niadtong Abril 4, 2025, gipirmahan kini ni City Mayor Sebastian “Baste” Duterte isip balaod nga City Ordinance 0758-25, nag-amenda sa Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City.
“To ensure proper implementation, the committee will distribute printed copies of the ordinance to all Toda members, this effort is to eliminate confusion and promote full compliance,” pasalig niya atol sa iyang privilege speech niadtong Martes, Septyembre 24, 2025, sa Sanguniang Panlungsod.
Dugang niya nga usa sa mga nag-unang probisyones sa naamendahan nga ordinansa mao ang lugway sa MTOP validity sulod sa duha ka tuig, paghatag og mas dako nga kalig-on ug pagpagaan sa kabug-at sa tinuig nga renewal.
Dugang gi-esplikar ni Apostol nga ang laing dakong probisyon mao ang pagdasig sa "timely renewal of permits" sa tanang mga narehistro nga miyembro sa TODA. Nihatag sab kini og oportunidad niadtong nagbiyahian nga walay tukmang awtoridad nga himuong legal ang ilang operasyon pinaagi sa pagkuha og mga pertenenting permits.
Iyang gipahimug-atan nga ang ordinansa nagtumong nga madasig ang tanang mga operators sulod sa "legal framework, ensuring accountability and the safety" sa publikong sumasakay.
Gipasalig ni Apostol nga ang iyang komite makigkoordinar uban ang City Transport and Traffic Management Office (CTTMO) ug mga barangay councils sa paglusad sa information dissemination ug pakig-istorya sa tibuok siyudad.
Ubos sa ordinansa, ang kabalido sa MTOPs gilugwayan gikan sa usa ka ngadto sa duha ka tuig. (Rojean Grace G. Patumbon)