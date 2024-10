Kalidad sa durian sa Davao City kinahanglan pang palambuon

GIKANAYON sa City Agriculturist Office (Cagro) nga kinahanglan nga ipalambo pa ang kalidad sa durian nga giprodyus sa dakbayan aron nga matubag ang mga panginahanglan sa eksportasyon.

Gisulti ni Fe Oguio, focal person sa cacao ug durian sa Cagro, atol sa ISpeak media forum, Huwebes sa buntag, Oktubre 17, 2024, sa City Mayor’s Office, nga molusad sila og durian summit ug mag-imbita og upat ka mga mamumulong gikan sa industriya sa Thailand ug Malaysia aron maghisgut sa "quality concerns and the opportunities" alang sa Durian Industry sa Pilipinas sa kalibutanong merkado.

Iyang giesplikar nga duna gyuy panginahanglan nga mahibawo gikan sa mga programa ug estratihiya gikan niining mga nasura, nga nagtumbok nga ang durian industry sa dakbayan batan-on pa itandi sa mga nahisgutang mga nasud.

“We need to learn from them, so mga experts ang [so experts were] invited to be the speakers during the plenary sessions,” tin-aw niya.

Dugang ni Oguio nga ang tigum himuon sa Oktubre 23 hangtud 24, 2024 sa Grand Men Seng Hotel. Gilauman nila nga dunay 500 ka partisipante gikan sa mga hingtungdan sa industriya sama sa mga mag-uuma, eksporter, ug mga consolidators.

“It’s time for the Tanan value chain reactors across the durian industry to gather and discuss salient issues and concerns para mapalambo pa natu ang atoang durian industry sa [so we could improve the Durian industry here] Davao City” puno pa niya.

Gawas sa summit, duna sa'y exhibits nga gipasiugdahan sa mga partisipante sa tigum. Tug-an ni Oguio nga nakig-alayon sila uban ang Durian Industry Association of Davao City ug sa Department of Agriculture (DA) alang sa panagtigum.

Kini maoy ikaduhang higayon nga ang buhatan naglusad og durian summit; ang una mao ang Asian Durian Summit, nga gipahigayon sa Davao City niadtong 2023.

Giklaro niya nga pinaagi sa tigum hinay-hinay nilang mapaila "smart farming practices" sa mga mananumay. Kini mao ang hinungdan nga nag-imbita sila og "financial institutions", ang pagpananum kinahanglan og kapital, ug ilang ikonektar ang industry players ngado sa financial providers kay ang gobyerno di makahatag niining tanan. Busa, dunay panginahanglan nga makig-alayon sa tibuok industriya, gikan sa pribado ngadto na sa publiko. (Rojean Grace G. Patumbon)