Leonora @ 78

KAUBAN sa pamilya, mga higala ug mga trabahante, nagsadya atol sa ika-78 adlaw’ng natawhan ni Leonora D. Lim, ang CEO ug president sa home-grown skin and beauty company, nga RDL Pharmaceutical Laboratory Inc., Marso 10, 2024 didto sa D’Leonor Inland Resort & Adventure Park Convention Center, Barangay Communal, Buhangin Davao City.

Ang selebrasyon puno sa kasadya, pagpasalamat ug pagtimbaya ngadto kang Madam Leonora, sa grasya sa Kahitas-an diha sa mga takna, kinsa nahimong tulay sa daghang mga natabangan sa mga nanglabay nga katuigan.

Sa okasyon, gisalohan ang lamian nga pagkaon uban sa nindot nga dekorasyon sulod sa Convention Center, ug gisundan dayon sa mga mensahe sa pagpasalamat ngadto kang Madam Leonora sa dako niini nga kontribusyon sa paglambo sa ubang negusyo ug sa kinabuhi sa mga trabahante.

Si RDL Pharmaceutical Laboratory Inc., Executive Vice President ug Chief Operating Officer Robert D. Lim mihatag sab sa iyang dili malabwan nga mensahe ngadto sa iyang inahan.

“Happy birthday Ma, thank you for being the heart and soul for our family, happy 78th birthday, we love you always,” mensahe ni EVP-COO Lim.

Mahigugmaon mensahe sab ang gipaambit sa kamaguwangan nga anak nga babaye ni Madam Leonora nga si Evelyn Lim-Elemino uban sa pagtimbaya sa mga kaapohan.

Dungan sa selebrasyon, gihimo sab ang pormal nga launching sa ilang bag-ong commercial campaign alang sa ilang Kojic whitening products nga ang commercial ambassadress nga si Kira Balinger.

Ang maong Davao-based company, komitado sa pagprodyus og taas nga kalidad, luwas ug bag-ong mga produkto ngadto sa mga pinangga nga kustomer sa lokal ug internasyonal.