Naguol kay mister di magawsan

DEAR Dr. Fritz,

Maayong adlaw kanimo, dok. Tawga lang ko ug Rica T.

Ang akong problema kay sa panahon sa sex, wala may mogawas sa akong bana, maskin pa man ug paminaw niya nga nagawsan na siya.

Unsa man kaha kaning iyang sitwasyon, dok? Unsa-on man nga magawasan siya? Sa tinud anay lang, nahasol na sad ko ning iyang kahimtang.

Salamat sa imong pagtubag. More power kanimo sa kanunay.

Rica T. of Surigao

Dear Rica T. of Surigao,

Ang unang suhestiyon nako mao ang pakig-kita sa usa ka urologist aron matino kon aduna ba siyay kondisyon nga ginatawag ug retrograde ejaculation.

Usa kini ka kondisyon kung diin ang iyahang mga semilya gina-balik didto sa kanal sa agi-anan sa iyang ihi -- mao nga walay semilya nga moguwa sa panahon nga magawasan siya.

Ang pag-adto sa doctor mag-assure kaninyo nga walay lain nga kondisyon nga naka-pa-balda sa inyong relasyon.

Alang kanako, mas maayo gyud nga makig-istorya ka niya kung unsa gyud ang iyang gibati mahitungod sa pakig-hilawas ug pagkab-ot sa pinakagusto niyang maabot.

Maskin sa pag-tuo nga ang mga kalalakin-an dili ganahan nga makig-istorya sa ilang gibati, kini ang usa ka issue nga kinahanglan nga tagaan ug gibug-aton.

Ug ikaw nga iyang partner, kinahanglan nga mapaabre nimo siya sa iyang mga gibati, maskin ug modili siya.

Ang mga pagtuon nagpakita nga kasagaran sa mga kalalakin-an nga adunay pagkadelatar sa ilahang pagpagawas mamahimong adunay pagkawala ug pagsalig sa ilahang relasyon.

Mamahimong mahadlok sila nga mawala sila sa kontrol o ipaguwa ang ilahang lain nga mga emosyonal nga issue.

Nianing mga sitwasyona, ang paghimo sa pag-pugong sa pag-pagula mamahimong bati-on nga mas sigurado ug maayo kaysa sa pag-paguwa. Mao, nga pangutan-a gayud siya.

Pangutan-a usab siya sa iyang kagahapon nga sexual. Siya ba nasakitan sa una ug babaye?

Ang mga niagi nga mga trauma sa relasyon mamahimo nga rason nga magmakuli sya sa paghatag sa iyang pagsalig sa kasamtangan nya nga relasyon, maskin pa man ug dili kini nya bu ot.

Kung kini man ang iyang sitwasyon, mas maayo nga ang imong partner makigkita sa usa ka sex therapist o counselor aron matabangan kini siya ug sexual counseling o therapy.

Mao nga pakigkita gidayon sa usa ka propesyonal niini.

Good luck!

Dr. Fritz

Si Dr. Fritz Legarde Espedilla usa ka aesthetic dermatologist/surgeon ug clinical sexologist. Aduna usab siyay kahibalo ug training sa hypnotherapy ug sa Medical Acupuncture. Usa siya ka program host sa digital page sa SuperBalita ug autor sa iyang libro nga "Healthy is Sexy Secrets ni Dr. Fritz" nga gibase sa iyang sobra na sa dekada nga kasinatian sa radio. Ana -a usab kini siyay podcast ilawom sa 99.1 FM Kidapawan YouTube Channel – nga adunay tulo ka shows –Bedroom Talks with Dr. Fritz, Health Secrets of Dr. Fritz and Beauty Secrets of Dr. Fritz.