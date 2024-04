Swak nga posisyon sa romansa (Part 1)

DEAR Dr. Fritz,

Maayong adlaw kanimo.

Ako diay si Gardo Gab. Gusto unta nako mahibaw an ang pinaka the best nga sexual position.

Aron malipay gyud unta si misis kanako.

Daghang salamat sa imong pagtubag.

Gardo Gab

***

Dear Garbo Gab,

Mahitungod sa mga sexual positions, ang pinakamaayo, ana-a ra kaninyong magtiayon ang mopili kay matag usa kanato adunay gusto ug dili gusto.

Mao nga kinahanglan gayod nga mag-explore kamo sa nagkalain-laing posisyon ug tinu-a ang posisyon nga angay ug nagustuhan gayud ninyong duha.

Apan adunay mga posisyon nga sa mga pagtuon nagahatag ug tumang kalipay sa kasagaran sa mga magtiayon.

Mamahimo usab ni ninyo nga eksperimentohan:

1.) “Woman on Top Position” - si misis ana-a sa taas, si mister naa sa ubos - ana-a kang misis ang pag-pili ug unsa ang iyang gusto nga ma-stimulate sa panahon sa pakig-hilawas, ang iya bang mani-mani o G-spot, apan mamahimong ang duha madungan.

2.) “Johnny Come Quickly” - si misis naglingkod ug si mister nagtindog

3.) “Missionary Position” - si mister na-a sa taas, si misis na-a sa ubos

4.) “Cat Position” - si mister na-a sa taas, si misis naa sa ubos apan si mister ni slide duha hangtud upat ka pulgada pasaka - ug ang mahitabo ang iyahang mga bukton nisapopo sa abaga ni misis ug iyang lawas nagpatung nga flat gayud sa lawas ni misis; maigo niani ang mani-mani ni misis.

5.) “Doggy Style” - si misis nakaposisyon kon diin ang iyahang duha ka kamot na-a sa salog ug ang iyang duha ka tiil nakaluhod; si mister ana-a sa iyang likod ug nakaluhod; maigo niani ang *-spot

6.) “Side by side” - pinatakilid apan nag-atubangay si mister ug si misis

7.) “Butterfly Position” - si misis naghigda sa lamisa ug si mister nagtindog; ug kon si misis na-a sa kama, si mister nagluhod. Isang-at ni misis ang iyang mga pa-a sa abaga ni mister ug ang kamot ni mister mosapupo sa bat-ang ni misis; maigo niani ang G-spot.

Apan timan I nga kung pananglitan, na ay dili ninyo magustuhan sa maskin unsa niining mga posisyona, ayaw gyud tawon pugsa.

Padayon sa lain. Daghan pa nga pwede ninyo nga maeksperimentohan. Dili lang ni mao ang listahan tanan.

Good luck!

Dr. Fritz

***

(Si Dr. Fritz Legarde Espedilla usa ka aesthetic dermatologist/surgeon ug clinical sexologist. Aduna usab siyay kahibalo ug training sa hypnotherapy ug sa Medical Acupuncture. Usa siya ka program host sa digital page sa SuperBalita ug autor sa iyang libro nga “Healthy is Sexy Secrets ni Dr. Fritz” nga gibase sa iyang sobra na sa dekada nga kasinatian sa radio.

Ana -a usab kini siyay podcast ilawom sa 99.1 FM Kidapawan YouTube Channel – nga adunay tulo ka shows–Bedroom Talks with Dr. Fritz, Health Secrets of Dr. Fritz and Beauty Secrets of Dr. Fritz.

Alang sa inyong mga sulat-suliran, mamahimo kini ninyong ipadala sa Dear Dr. Fritz, c/o Sunstar-Davao Publishing Inc., Door 11, Ebro-Pelayo Building 1, Juan Luna St., Barangay 29-C, Davao City, o i-e-mail kini sa dokatlaw@gmail.com. Ang dili magpamantala dili matubag!)