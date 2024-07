Kamatayon sa agila giimbestigahan

GIPAHIBAWO sa Department of Environment and Natural Resources-Davao Region (DENR-Davao) nga naglusad sila og imbestigasyon uban ang Philippine Army ug Philippine National Police (PNP) bahin sa kamatayon ni Philippine Eagle Mangayon.

Gisulti ni Atty. Ma. Mercedes Dumagan, regional director sa DENR-Davao, atol sa Kapihan sa Bagong Pilipinas niadtong Martes sa buntag, Hulyo 16, 2024, sa DENR Regional office, Lanang, nga ang Provincial Environment and Natural Resources Office (PENR) nisumite og taho ngadto sa departamento bahin sa kamatayon ni Mangayon.

“We are now conducting an investigation, people are already in the area with the assistance of our Philippine Army and Philippine National Police (PNP) because we also have to secure our employees,” tug-an niya.

Nakigkoordinar na sab ang DENR-Davao ngadto sa Philippine Eagle Foundation (PEF) bahin niini ug sulod ning semanahona, ang buhatan makigtiguim uban sa National Bureau of Investigation (NBI) aron nga mugnaon ang kaso.

“First we have to identify first the culprit, kinahanglan mabal-an sa nato kinsa ang atoang makasuhan,” pagtataw niya.

Gipasalig ni Dumagan nga kung mailhan na ang tagsala, ipasaka gilayon ang kaso, kon diin mag-atubang kini og pagkapriso gikan unom ka tuig ug usa ka adlaw hangtud 12 ka tuig, nga dunay multa nga gikan P100,000 hangtud P1 milyon.

Dugang pa niya nga ang insidente magsilbing pahigmata sa mga Pinoy nga di pasakitan ang "critically endangered species" sama sa Philippine Eagle.

Gipahimug-atan sa regional director ang kabililhon sa pagpakatap og impormasyon diha mismo sa barangay.

Matud ni Dumagan nga Marso 2024, nilusad ang DENR-Davao og kampanyang Communication Education Public Awareness sa Barangay Mangayon, Davao de Oro, kon asa nakita ang Philippine Eagle. Iyang gihisgutan nga ang indigenous community sa lugar nitampo sa imbestigasyon apan wala pay katikaran bahin niini.

Kahinumdoman nga naluwas si Philippine Eagle Mangayon niadtong Hulyo 8, apan namatay kini gumikan sa pagkaangol sa iyang pako sa maong adlaw. (Rojean Grace Patumbon)